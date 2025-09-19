ULTIM’ORA – Udinese-Milan, c’è l’annuncio della Curva Sud: accadrà domani sera

Alla vigilia della sfida di campionato tra Udinese e Milan, è arrivato un importante annuncio da parte della Curva Sud. Gli ultras rossoneri hanno rotto gli indugi.

Tra 24 ore il Milan di Max Allegri – assente per squalifica – scenderà in campo al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese. Match di alta classifica per i rossoneri, che sfidano una squadra ancora imbattuta e addirittura con un punto in più in classifica. La partenza del club friulano è stata, infatti, quasi perfetta con ben sette punti nelle prime tre giornate con vittoria contro Inter e Pisa nelle ultime due.

Servirà una grande prestazione da parte del Diavolo, che vuole dare seguito al buon periodo di forma, andando a caccia del terzo successo consecutivo. Per centrare i tre punti sarà necessario anche il sostegno dei tifosi, che dovranno farsi sentire nonostante lo svantaggio numerico. Intanto, proprio in merito al sostegno del popolo rossonero, in queste ore è arrivato un annuncio della Curva Sud.

Milan, la Curva Sud si farà sentire: “Domani torneremo in modalità trasferta”

Come tutti sanno, da mesi la Curva Sud sta portando avanti una protesta nei confronti della società. Il tifo organizzato rossonero sta rimanendo in silenzio nelle sfide casalinghe dopo le ultime decisioni del Milan in seguito alla scandalo Curve. Il sostegno non sta, però, mancando in trasferta, nelle quali la Curva Sud canta e sventola le bandiere come da tradizione.

Lo stesso avverrà contro l’Udinese, con la Curva rossonera che ha annunciato che tornerà in “modalità trasferta” per non far mancare il supporto alla squadra. Di seguito il messaggio pubblicato sui social:

Dopo tanto silenzio in quel di San Siro domani torneremo in modalità trasferta: come a Lecce un muro nero compatto, che torna a sventolare le bandiere, a innalzare con orgoglio stendardi, sostenendo per 90 minuti i nostri ragazzi! Avanti milanisti, avanti Curva Sud!

I ragazzi di Max Allegri potranno contare, dunque, sul sopporto dei propri tifosi in una sfida decisamente non banale. Nei prossimi giorni si scoprirà se la Curva Sud tornerà a cantare anche a San Siro, con tutto il mondo Milan che spera di poter sentire gli ultras cantare nel big match contro il Napoli della prossima settimana.