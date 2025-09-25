Vendita San Siro, si conclude la seduta del Consiglio Comunale: è caos per la decisione

Si è chiusa in queste ore la seduta del Consiglio Comunale per decidere l’eventuale vendita di San Siro a Milan ed Inter. Il verdetto finale fa discutere e non poco.

Mentre in casa Milan i ragazzi di Max Allegri sono concentrati per il big match di domenica contro il Napoli, fuori dal rettangolo di gioco sono giorni decisivi per il futuro di San Siro e per il futuro del nuovo stadio di Milan ed Inter. Il piano dei due club è acquistare San Siro, per poi far sorgere il nuovo impianto dove attualmente è situata la Scala del Calcio.

In giornata si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale per prendere una decisione definita sulla vendita di San Siro. Al termine della seduta si sarebbe dovuta apprendere la scelta finale, capendo se Milan ed Inter potessero effettivamente prendere il possesso dello storico Stadio. Le cose non sono, però, andate come previsto.

San Siro, nessun verdetto del Consiglio Comunale: tutto posticipato a lunedì

Come appreso da Sportmediaset, non si è arrivati ad una decisione al termine della seduta del Consiglio Comunale. La riunione si è conclusa con un nulla di fatto, con il Consiglio che si riunirà nella giornata di lunedì per provare ad arrivare ad una decisione definitiva. Tra i motivi dello slittamento c’è anche la mancata visione delle carte da parte di alcuni consiglieri, che come da loro dichiarato non avrebbero avuto abbastanza tempo per esaminare i fascicoli.

Il mondo del calcio non ha ovviamente accolto positivamente il “verdetto”, con ancora la speranza di poter presto festeggiare la fumata bianca per la vendita di San Siro a Milan e Inter. La telenovela Stadio si sta protraendo da ormai molti mesi, con l’Italia che ha ancora una volta ha dimostrato di essere indietro anni luce rispetto al resto dell’Europa. Una vicenda grottesca che non fa di certo una buona pubblicità al calcio italiano.