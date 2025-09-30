Verso Juve-Milan, Tudor può sorridere: doppio recupero in vista

Domenica sera si giocherà la sfida tra Juventus e Milan, valida per la 6° giornata di Serie A: Tudor ne recupera due.
Turno europeo questa settimana per le squadre italiane impegnate nelle varie competizioni, tra Champions, Europa e Conference League, con il Milan che invece si “riposa” in vista del big match di domenica sera: alle ore 20:45, infatti, Juventus e Milan scenderanno in campo sul prato dello Stadium per il match di chiusura della sesta giornata del campionato di Serie A. Dopo questo match, la Serie A tornerà in campo nel weekend del 18/19 ottobre, a causa della sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione.
Verso Juve-Milan, Tudor annuncia il doppio recupero
Le troppe partite in calendario cominciano a farsi sentire, soprattutto per quelle squadre che oltre al campionato hanno altre competizioni: tra queste c’è anche la Juventus, che dopo il pareggio con l’Atalanta è attesa dalla sfida in Champions contro il Villareal e il Milan nella prossima gara di campionato. Per quest’ultima, Tudor può sorridere.
Durante la conferenza stampa di presentazione del match tra Villareal e Juventus, il tecnico bianconero ha già annunciato un doppio recupero importante in vista della gara contro il Milan:
Bremer e Thuram saranno fuori dalla Champions per un piccolo problema fisico, ma contro il Milan ci saranno.
Tudor poi accende la sfida contro i rossoneri:
Milan dopo la Champions? Sarà un grande match: io voglio sempre vincere, ma adesso è presto per trarre conclusioni.