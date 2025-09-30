Verso Juve-Milan, Tudor può sorridere: doppio recupero in vista

di

Domenica sera si giocherà la sfida tra Juventus e Milan, valida per la 6° giornata di Serie A: Tudor ne recupera due.

Turno europeo questa settimana per le squadre italiane impegnate nelle varie competizioni, tra Champions, Europa e Conference League, con il Milan che invece si “riposa” in vista del big match di domenica sera: alle ore 20:45, infatti, Juventus e Milan scenderanno in campo sul prato dello Stadium per il match di chiusura della sesta giornata del campionato di Serie A. Dopo questo match, la Serie A tornerà in campo nel weekend del 18/19 ottobre, a causa della sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione.

Verso Juve-Milan, Tudor annuncia il doppio recupero

Le troppe partite in calendario cominciano a farsi sentire, soprattutto per quelle squadre che oltre al campionato hanno altre competizioni: tra queste c’è anche la Juventus, che dopo il pareggio con l’Atalanta è attesa dalla sfida in Champions contro il Villareal e il Milan nella prossima gara di campionato. Per quest’ultima, Tudor può sorridere.

Verso Juve-Milan, Tudor annuncia il doppio recupero LaPresse spaziomilan.it

Durante la conferenza stampa di presentazione del match tra Villareal e Juventus, il tecnico bianconero ha già annunciato un doppio recupero importante in vista della gara contro il Milan:

Bremer e Thuram saranno fuori dalla Champions per un piccolo problema fisico, ma contro il Milan ci saranno.

Tudor poi accende la sfida contro i rossoneri:

Milan dopo la Champions? Sarà un grande match: io voglio sempre vincere, ma adesso è presto per trarre conclusioni.

Alice Bonora

Appassionata di sport fin da bambina, negli anni ho maturato una forte passione per il calcio, con il sogno di poter fare di una passione il proprio lavoro. Collaboro con il network Nuovevoci da poco più di due anni e sto inseguendo il sogno di diventare giornalista, con l'obiettivo di girare il mondo. Ho studiato inglese, tedesco e spagnolo e sto nutrendo una piccola passione, quella della fotografia.
