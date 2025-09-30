Verso Juventus-Milan, Max trema: un big in dubbio per la trasferta di Torino

In vista del big match dello Stadium contro la Juventus, Allegri rischia di dover fare a meno di uno dei suoi uomini chiave

Siamo solo a settembre, eppure il Milan sembra già aver messo alle spalle i fantasmi della scorsa stagione. Due scelte chiave – l’arrivo di un direttore sportivo navigato come Tare e la fiducia a un allenatore pragmatico e concreto come Allegri – hanno dato subito i loro frutti, riportando la squadra rossonera ai vertici della classifica. La battuta d’arresto con la Cremonese è stata subito dimenticata grazie a cinque vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, con la difesa che ha mantenuto la porta inviolata e con gol arrivati da diverse bocche da fuoco.

A brillare su tutti, naturalmente, è Luka Modric: eterno, elegante e combattivo, un leader dentro e fuori dal campo. La sua presenza ha dato equilibrio e sicurezza alla squadra, colmando il vuoto lasciato nella passata stagione, quando episodi come l’ammutinamento durante il cooling break all’Olimpico avevano messo in luce mancanze caratteriali e organizzative. Modric rappresenta oggi il simbolo di un Milan più maturo, capace di unire qualità tecnica e disciplina tattica, mostrando a tutti che i rossoneri sono pronti a tornare protagonisti su tutti i fronti.

Milan, Tomori in dubbio: pronto De Winter

In casa Milan sale l’attesa per la trasferta di Torino, con un occhio particolare alle condizioni di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, sostituito contro il Napoli per un risentimento all’adduttore, sarà valutato attentamente giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Come spiega La Gazzetta dello Sport, se Tomori dovesse recuperare pienamente, Allegri potrà confermare il tridente difensivo che ha caratterizzato l’inizio di stagione: Tomori a destra, Gabbia al centro e Pavlovic sul centro-sinistra.

In caso contrario, spazio a De Winter, finora protagonista con 77 minuti complessivi in Serie A: un tempo contro il Bologna e due ingressi a gara in corso contro Udinese e Napoli. La scelta dell’allenatore rossonero sarà determinante per la solidità della retroguardia, considerando l’importanza di un reparto difensivo equilibrato in vista di una partita delicata come quella contro la Juventus. Il Milan spera di recuperare Tomori per mantenere la continuità già mostrata nelle prime giornate.