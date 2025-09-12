Verso Milan-Bologna, doppio ballottaggio per Allegri: chi partirà dal ‘1?

di

Milan-Bologna si disputerà domenica sera alle ore 20:45: Allegri ha un doppio ballottaggio da sciogliere per la formazione iniziale.

La sosta per le Nazionali è ormai giunta al termine e il campionato di Serie A è pronto a ripartire: si parte domani pomeriggio alle ore 15:00 con Cagliari-Parma, poi sarà la volta del big match tra Juventus e Inter, mentre domani sera si affronteranno Fiorentina e Napoli. Il Milan scenderà in campo domenica sera, alle ore 20:45, per affrontare il Bologna: i rossoneri tornano a sfidare l’avversaria della finale di Coppa Italia, vinta proprio dal club bolognese lo scorso maggio. La squadra rossonera, dopo una sconfitta e una vittoria, ha la necessità di trovare continuità e dare seguito ai tre punti conquistati contro il Lecce.

Milan-Bologna, doppio dubbio da scogliere per Allegri: la probabile formazione

Massimiliano Allegri in questi giorni ha lavorato con i giocatori rimasti a Milanello e non convocati con le rispettive Nazionali; alla corte rossonera sono rientrati tutti alla volta di martedì/mercoledì, giusto in tempo per preparare la sfida contro il Bologna. Ma Allegri ha ancora un paio di dubbi da sciogliere a livello di formazione, anche perchè qualcuno è rientrato acciaccato dal ritiro della propria Nazionale. E intanto contro il Bologna, può trovare la prima maglia da titolare Rabiot.

Milan-Bologna, doppio dubbio da scogliere per Allegri: la probabile formazione ANSA spaziomilan.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Allegri deve sciogliere un paio di dubbi: innanzitutto in difesa potrebbe giocare per la prima volta da titolare Koni De Winter, al posto di Pavlovic. Il difensore arrivato dal Genoa durante la sessione estiva è pronto per debuttare; l’altro dubbio da sciogliere riguarda la titolarità di Pulisic, ma molto probabilmente Allegri schiererà Rabiot e Loftus-Cheek alle spalle di Gimenez. Il centrocampista francese è pronto per debuttare, davanti all’entusiasmo di San Siro.

Alice Bonora

Appassionata di sport fin da bambina, negli anni ho maturato una forte passione per il calcio, con il sogno di poter fare di una passione il proprio lavoro. Collaboro con il network Nuovevoci da poco più di due anni e sto inseguendo il sogno di diventare giornalista, con l'obiettivo di girare il mondo. Ho studiato inglese, tedesco e spagnolo e sto nutrendo una piccola passione, quella della fotografia.
