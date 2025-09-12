Verso Milan-Bologna, doppio ballottaggio per Allegri: chi partirà dal ‘1?

Milan-Bologna si disputerà domenica sera alle ore 20:45: Allegri ha un doppio ballottaggio da sciogliere per la formazione iniziale.

La sosta per le Nazionali è ormai giunta al termine e il campionato di Serie A è pronto a ripartire: si parte domani pomeriggio alle ore 15:00 con Cagliari-Parma, poi sarà la volta del big match tra Juventus e Inter, mentre domani sera si affronteranno Fiorentina e Napoli. Il Milan scenderà in campo domenica sera, alle ore 20:45, per affrontare il Bologna: i rossoneri tornano a sfidare l’avversaria della finale di Coppa Italia, vinta proprio dal club bolognese lo scorso maggio. La squadra rossonera, dopo una sconfitta e una vittoria, ha la necessità di trovare continuità e dare seguito ai tre punti conquistati contro il Lecce.

Milan-Bologna, doppio dubbio da scogliere per Allegri: la probabile formazione

Massimiliano Allegri in questi giorni ha lavorato con i giocatori rimasti a Milanello e non convocati con le rispettive Nazionali; alla corte rossonera sono rientrati tutti alla volta di martedì/mercoledì, giusto in tempo per preparare la sfida contro il Bologna. Ma Allegri ha ancora un paio di dubbi da sciogliere a livello di formazione, anche perchè qualcuno è rientrato acciaccato dal ritiro della propria Nazionale. E intanto contro il Bologna, può trovare la prima maglia da titolare Rabiot.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Allegri deve sciogliere un paio di dubbi: innanzitutto in difesa potrebbe giocare per la prima volta da titolare Koni De Winter, al posto di Pavlovic. Il difensore arrivato dal Genoa durante la sessione estiva è pronto per debuttare; l’altro dubbio da sciogliere riguarda la titolarità di Pulisic, ma molto probabilmente Allegri schiererà Rabiot e Loftus-Cheek alle spalle di Gimenez. Il centrocampista francese è pronto per debuttare, davanti all’entusiasmo di San Siro.