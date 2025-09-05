Verso Milan-Bologna, timore in casa rossonera: tre possibili forfait

Domenica alle ore 20:45 il Milan affronterà il Bologna a San Siro, match valevole per la terza gara di campionato.

In questi giorni i massimi campionati europei sono fermi per lasciar spazio alle Nazionali, impegnate con le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026, che si giocheranno tra Stati Uniti e Canada. I giocatori delle squadre italiane e non hanno raggiunto i rispettivi ritiri, rispondendo presente alla chiamata dei rispettivi CT: anche il Milan ha diversi giocatori sparsi per il mondo impegnati con le rispettive nazionali, e il pensiero ovviamente va subito ai prossimi impegni della squadra rossonera, con la speranza che nessun componente della rosa si faccia male, almeno per lunghi periodi.

Verso Milan-Bologna, tre rossoneri possono dare forfait: il motivo

Dopo la sconfitta contro la Cremonese e la vittoria contro il Lecce, il prossimo avversario del Milan sarà il Bologna: il club milanese e il club bolognese si affronteranno domenica sera, alle ore 20:45, sul prato di San Siro. Un match che richiama la finale di Coppa Italia dello scorso anno, vinto proprio dal Bologna di Vincenzo Italiano. A tal proposito, tre giocatori rossoneri possono dare forfait al match.

Proprio perchè le Nazionali stanno prendendo la scena del palcoscenico calcistico, i giocatori dovranno rientrare nelle rispettive squadra una volta terminato il raduno con le proprio nazionali. Ma questi rientri, spesso, possono avvenire tardivamente, mettendo in difficoltà il proprio club: è il caso di Massimiliano Allegri e il Milan, che per il match contro il Bologna rischia di non avere a disposizione ben 3 giocatori, ovvero Gimenez, Pulisic ed Estupinan.

Gimenez è impegnato con il Messico, Pulisic con gli Stati Uniti e Estupinan con il Brasile; i tre “americani” torneranno al centro sportivo di Milanello tra giovedì 11 e venerdì 12. Prima di accertare la loro presenza per la gara contro il Bologna, verranno sottoposti a test medici, per valutare le loro condizioni fisiche dopo le lunghe trasferte e le partite disputate. Qualora lo staff medico rossonero dia l’ok, i tre avranno a disposizione meno di 48 ore per preparare il match. Cominciano dunque le prime preoccupazioni in casa Milan per Allegri.

