Verso Milan-Lecce, Allegri verso il turnover: la probabile formazione

Mentre la giornata di campionato deve ancora volgere al termine, è già vigilia per i rossoneri che si preparano ai sedicesimi di Coppa Italia contro i salentini. Previsti diversi cambi rispetto alla partita di sabato.

Testa ancora al campionato, o quasi, con il monday night di stasera tra Napoli e Pisa che chiuderà ufficialmente la quarta giornata. Nell’ambiente rossonero il pensiero va ancora alla splendida partita di sabato, con il Milan che ha ben figurato al Bluenergy Stadium di Udine. Una prestazione estremamente convincente e una vittoria netta che alza l’entusiasmo generale in casa del diavolo.

Ora però è di nuovo tempo di Coppa Italia, con la squadra di Allegri che sarà impegnata nei sedicesimi di finale contro il Lecce di Eusebio di Francesco. Ovviamente vietato sbagliare, con la formula della competizione che prevede scontri a eliminazione diretta anche già in questa fase.

Verso Milan – Lecce: ecco le scelte di Allegri

Spazio quindi a forze fresche e soprattutto a giocatori motivati, vogliosi di mettersi in mostra e di dimostrare tutto il proprio valore. Da queste partite passano grandi opportunità in vista del campionato e i calciatori lo sanno. Ecco dunque che in attacco riposerà sicuramente Christian Pulisic, con Nkunku che finalmente avrà la sua chance dal primo minuto.

Idem per Modric e Pavlovic, che verranno quindi sostituiti rispettivamente da Ricci e De Winter. Sulla sinistra invece riposo per Estupinan con Bartesaghi al suo posto, così come per Fofana la cui posizione sarà occupata da Loftus-Cheek.

Di seguito quindi i probabili undici che scenderanno in campo dall’inizio domani sera: in porta Maignan coperta dalla linea a 3 Tomori, Gabbia, De Winter; a centrocampo Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot e Bartesaghi; in attacco invece appunto Nkunku e Santi Gimenez.