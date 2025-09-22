Verso Milan-Lecce, tegola per Allegri: un rossonero ancora out

Si va verso la sfida di Coppa Italia contro il Lecce che vedrà i rossoneri protagonisti per la scalata alla vittoria finale: ma c’è una brutta notizia per il mister

Domani sera a San Siro il Milan ospita il Lecce per la gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. L’obiettivo di Allegri è quello di consolidare il gioco dei rossoneri e portare a casa la vittoria per essere ammessi agli ottavi.

Dopo la straordinaria e netta vittoria contro l’Udinese in campionato, gli uomini rossoneri vorranno di certo continuare sulla scia positiva, incrementando il feeling e migliorando gli schemi di gioco. Max sta costruendo una squadra abile e competitiva, ma c’è bisogno di ancora tanto lavoro.

Milan pronto a vincere? Cosa manca ad Allegri

A questo Milan manca anche Rafa Leao. L’attaccante non si allena con la squadra dalla gara contro il Bari: un fastidio al polpaccio gli impedisce di tornare in campo. La lesione non è grave, ma si tratta di un punto delicato per il calciatore che fatica a ritrovare la condizione fisica.

Leao potrebbe non essere tra i convocati per la sfida di domani, come riportato da la Gazzetta dello Sport. Il Milan adotta prudenza, rinunciando a forzature nel recupero: l’obiettivo è farlo tornare disponibile per il match contro il Napoli del 28 settembre, ma permane la cautela nello staff tecnico e medico.

Nel frattempo, la strategia dello staff è chiara e molto prudente: lavoro differenziato, nessun allenamento in gruppo per il momento, monitoraggi continui e via di ripresa graduale. L’idea è evitare ricadute che possano prolungare l’assenza oltre il necessario.

Leao ancora out: tempi di recupero e ritorno in campo

Il traguardo indicato come probabile per il rientro è il match contro gli azzurri, il processo di reintegrazione sarà fatto con cautela. Il Milan non intende correre rischi, consapevole dell’importanza e dell’imprevedibilità che Leao offre sia per lo spessore tecnico che per il rapporto con i tifosi.

La sua assenza pesa sul piano offensivo, con Allegri che deve fare a meno della sua imprevedibilità e accelerazioni che possono mettere in crisi le difese avversarie. Ma il mister può contare su una rosa ampia e che ha saputo dimostrare di essere una macchina da gol. Se l’attaccante portoghese potrebbe non esserci alla prossima gara, un altro infortunato è pronto al rientro.

Si tratta di Mike Maignan, pronto a ritornare dai pali dopo l’infortunio rimediato contro il Bologna. Una buona notizia per Allegri che ritrova il suo portiere titolare.