Verso Milan-Napoli, guai per Conte: un big da valutare

In occasione di Napoli-Pisa, un big della squadra partenopea ha richiamato l’attenzione dello staff: sostituzione e Milan a rischio.

Nella serata odierna si è conclusa la 4° giornata del campionato di Serie A: a concludere la giornata ci hanno pensato Napoli e Pisa, sul prato del Diego Armando Maradona, con la squadra partenopea che ha battuto una neo promossa della Serie A con il risultato di 3 a 2. Una partita sofferta quella della squadra di Conte, reduce dalla trasferta inglese nella terra del Manchester City per la prima gara di Champions League, in cui gli azzurri sono usciti sconfitti. Tra poco meno di una settimana si giocherà, però, Milan-Napoli, e il pensiero è già a quel match lì.

Milan-Napoli, Buongiorno a forte rischio: le condizioni del difensore

Nessun diffidato in casa Napoli e nemmeno nessun squalificato, dunque per la sfida di domenica prossima contro il Milan Conte avrà a disposizione tutti i propri giocatori: forse non proprio tutti, considerate le condizioni di Alessandro Buongiorno, che nella seconda frazione di gioco, ha richiamato l’attenzione dello staff medico, con il tecnico che lo ha poi sostituito evitando un peggioramento.

Al termine del match tra Napoli e Pisa, infatti, il club partenopeo ha diramato una comunicazione sulle condizioni di Buongiorno: il difensore azzurro è uscito per un risentimento alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni, soprattutto per quel che sarà la sua disponibilità ad esserci o meno per la sfida contro il Milan, una sfida molto importante per entrambe le squadre, con i rossoneri che con una vittoria aggancerebbero i partenopei in classifica. In settimana si saprà sicuramente qualcosa in più, ma nel frattempo arrivano i primi guai per Conte.