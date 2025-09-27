Verso Milan-Napoli, l’annuncio su Leao: l’ha detto Allegri

Domani sera a San Siro va in scena il big match tra i rossoneri e gli uomini di Antonio Conte. Il tecnico Max Allegri ha parlato così del maggior talento della sua rosa, out dalla partita di Coppa Italia con il Bari.

Il Milan si prepara alla super sfida di domani sera contro il Napoli. La squadra di Antonio Conte comanda la classifica dall’alto delle sue 4 vittorie in altrettante partite e, soltanto la sconfitta di Champions contro il City ha frenato un filotto altrimenti perfetto. Ci vorrà il miglior Milan possibile, Allegri lo sa, per contrastare un gruppo come quello guidato da Antonio: tanta organizzazione di gioco, qualità e soprattutto tanta voglia di confermarsi.

Ecco perché il rientro di Leao sarebbe davvero una manna dal cielo per l’allenatore rossonero. E proprio in merito alle condizioni del portoghese, ha infatti risposto durante la conferenza stampa della vigilia.

Verso Milan Napoli, Leao ci sarà: da capire quanti minuti

“La squadra sta bene, più giochiamo insieme e più miglioriamo” – ha detto Max durante la conferenza – “E anche Leao è recuperato“. Insomma, la notizia che tutti i tifosi rossoneri attendevano è finalmente arrivata. Dopo il problema al polpaccio rimediato in Coppa Italia contro il Bari, Rafa Leao è finalmente tornato tra i convocati, anche se inizialmente solo per la panchina.

“Quanti minuti? Pochi, considerando che ha fatto due mezzi allenamenti” – ha ammesso Allegri, che preferisce poi concentrarsi piuttosto sul match. Il tecnico livornese si aspetta tanto dalla sua squadra, sarà un test davvero importante quello di domani. C’è bisogno di giocare una gran bella partita contro un grande avversario e dimostrare di essere cresciuti.

La squadra di Conte è data infatti per favorita e nelle ultime 4 volte in cui azzurri e rossoneri si sono affrontati a San Siro nel mese di settembre, ha sempre vinto la squadra partenopea. Allegri spera insomma di poter rovesciare qualche numero e soprattutto il pronostico.