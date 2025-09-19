Verso Udinese-Milan, dubbio in attacco per Allegri: in tre per due posti

Ancora un dubbio in attacco per Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Udinese e Milan. Tre rossoneri si giocano due posti.

Sarà un sabato sera a tinte rossonere, con il Milan atteso in Friuli dall’Udinese. Gara non semplice per il Diavolo, in un campo sempre molto ostico e contro una squadra in ottima forma. Proprio come i rossoneri, anche i friulani vengono da due vittorie consecutive e a differenza di Modric e compagni sono ancora imbattuti.

Esame molto complesso, dunque, per il Milan che non vuole, però, fermarsi sul più bello. I rossoneri sembrano, infatti, aver trovato una quadra e sperano magari di approfittare di qualche passo falso delle avversarie, impegnate in settimana con la Champions League. Per quanto riguarda l’undici titolare che scenderà in campo, c’è un grande dubbio in attacco per Max Allegri.

Milan, chi in attacco contro l’Udinese: Pulisic favorito su Nkunku

Con Rafael Leao ancora assente per infortunio, sono tre i rossoneri candidati a comporre il tandem d’attacco nel 3-5-2. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento Chrstian Pulisic è favorito su Christopher Nkunku per far coppia con Santiago Gimenez. Anche se Allegri si è detto ancora indeciso in conferenza stampa, lo statunitense dovrebbe tornare dal primo minuto dopo la panchina contro il Bologna.

Nonostante l’ottimo ingresso contro i felsinei, Nkunku non è considerato ancora al top ed anche stavolta dovrebbe iniziare dalla panchina per poi accumulare minutaggio entrando nella ripresa. Di seguito la probabile formazione:

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic.

Oltre al ballottaggio in attacco tra Pulisic e Nkunku, con lo statunitense gran favorito, un altro dubbio riguarda il centrocampo. Con Modric e Rabiot che sono ormai intoccabili, per completare il reparto è sfida a due tra Fofana e Loftus-Cheek. Il francese sembra essere in vantaggio, complice anche la maggiore copertura difensiva che può garantire rispetto all’ex Chelsea. Con Fofana titolare, infatti, Rabiot e Modric potrebbero avere più possibilità di spingersi in avanti.