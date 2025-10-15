Allarme Milan, nuovo infortunio per Pulisic: annuncio sulle sue condizioni

Il Milan vive ore di apprensione per Christian Pulisic, costretto a lasciare il campo dopo mezz’ora nella sfida tra Stati Uniti e Australia. L’attaccante ha avvertito un dolore muscolare e sarà valutato al rientro in Italia. Il rischio di uno stop per la gara con la Fiorentina è concreto, come confermato anche dal CT americano Mauricio Pochettino, che ha parlato di un problema al bicipite femorale.

Infortunio Pulisic, allarme per il Milan

Tegola in casa rossonera. Durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, Christian Pulisic si è fermato per un problema muscolare. Il numero 11 del Milan ha lasciato il campo al 30’ del primo tempo, visibilmente contrariato.

“Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Ma domani volerà in Italia, stasera valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla”.

Un passaggio che conferma la preoccupazione in casa Milan, in attesa degli esami.

Rientro in Italia e tempi da valutare

Pulisic farà rientro a Milano nelle prossime ore, dove lo staff medico rossonero effettuerà gli accertamenti per stabilire l’entità dell’infortunio. La sua presenza per la sfida con la Fiorentina è fortemente in dubbio.

L’ex Chelsea, protagonista di un buon avvio di stagione in Serie A, rappresenta una pedina chiave nel sistema offensivo di Allegri. La sua assenza, in un momento delicato del calendario, sarebbe un duro colpo per i rossoneri.

Milan in attesa: decisioni nelle prossime ore

Al momento, il club resta prudente e non ha diffuso comunicazioni ufficiali. Solo dopo i controlli medici sarà possibile capire se si tratta di un semplice affaticamento o di una lesione muscolare.

Per Allegri, l’auspicio è quello di ritrovare presto uno dei giocatori più incisivi del suo reparto offensivo. Pulisic, da sempre uomo di ritmo e intensità, sarà gestito con attenzione per evitare ricadute. La speranza del Milan è chiara: recuperarlo per le prossime sfide di campionato e mantenere intatto l’equilibrio offensivo costruito in queste settimane.