Allegri, già perse le speranze per il proprio giocatore? Si aspetta un sostituto a gennaio

Santiago Gimenez non riesce a sbloccarsi in Serie A e la pazienza di Massimiliano Allegri sembra ormai agli sgoccioli. L’attaccante messicano ha segnato solo in Coppa Italia e il rendimento in campionato preoccupa il tecnico del Milan, che a gennaio potrebbe chiedere un rinforzo nel reparto offensivo. Le difficoltà in zona gol e l’assenza di Pulisic complicano il piano tattico dei rossoneri, costringendo l’allenatore a valutare soluzioni immediate.

Gimenez in difficoltà, Allegri valuta alternative

L’atteggiamento e l’impegno di Santiago Gimenez non sono mai mancati, ma i numeri iniziano a pesare. In Serie A il centravanti non ha ancora trovato la rete dopo otto giornate, e questo rappresenta un problema concreto per il Milan. Con Christian Pulisic fermo ai box per infortunio, Allegri deve ridisegnare il reparto offensivo e ha bisogno di una punta più incisiva.

Il Corriere della Sera ha evidenziato come il messicano sia ancora a secco, mentre altri compagni hanno iniziato a sbloccarsi. «Rafael Leao si è finalmente ritrovato, ma Gimenez e Nkunku faticano ancora a trovare la via del gol», si legge nel quotidiano.

“In Serie A Gimenez è ancora a secco dopo otto giornate e questo sta diventando un problema non da poco”.

Problema offensivo per il Milan

Il dato più preoccupante riguarda l’intero reparto. Anche Christopher Nkunku, pur avendo segnato in Coppa Italia, non ha ancora inciso in campionato. A ottobre, il Milan si trova quindi a gestire un’anomalia che rischia di compromettere il cammino verso i primi posti della classifica.

Secondo il quotidiano, la dirigenza e lo staff tecnico stanno già valutando profili per rinforzare la squadra a gennaio. Allegri vorrebbe un centravanti d’esperienza, in grado di garantire gol immediati e dare peso all’attacco.

“È chiaro che se le cose dovessero andare avanti così, Allegri si aspetta un rinforzo nel reparto offensivo durante il prossimo mercato invernale”

Il mercato di gennaio come svolta

Il tecnico livornese punta a mantenere la squadra competitiva nella corsa allo scudetto, ma sa che senza gol sarà difficile restare agganciati al vertice. Gennaio potrebbe quindi rappresentare un punto di svolta, con il Milan pronto a intervenire per dare nuove soluzioni offensive.

L’obiettivo è arrivare a febbraio con un attacco più prolifico e una rosa più equilibrata. Come ribadisce spesso Allegri, il periodo decisivo della stagione inizia a marzo, ma le basi per restare in corsa si costruiscono adesso.

Il Milan riflette, Allegri osserva e Gimenez prova a reagire. Tutto passa dai prossimi due mesi, quelli in cui si decide se dare fiducia al gruppo o cambiare direzione. Il campo, come sempre, sarà il giudice più onesto.