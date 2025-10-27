Allegri piomba sulla polemica Napoli-Inter: l’allenatore prende posizione

Il clima attorno a Napoli-Inter è stato ed è ancora particolarmente infuocato. Le polemiche attorno al match, con il calcio di rigore concesso agli azzurri, stanno tenendo banco, cosi come le parole dei protagonisti nel post partita. Lo scambio a distanza tra Marotta e Conte è un altro degli elementi di discussione in queste ore.

Milan, Allegri sul caso Marotta-Conte

E cosi anche Max Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa in vista del prossimo match di campionato contro l’Atalanta, ha risposto proprio sul tema legato alle parole dell’allenatore del Napoli e sul possibile intervento di dirigenti nei post partita in occasione di casi di moviola importanti.

“Secondo me ci sono momenti in cui parla l’allenatore e altri in cui parlano i dirigenti, com’è sempre stato. Ma ognuno guarda in casa propria”, ha detto Allegri rispondendo a domanda diretta sulla vicinanza o meno alle parole dell’allenatore del Napoli.