Altro che Gomez, il difensore può arrivare dall’Italia: il Milan vuole strapparlo all’Inter

Il Milan vuole individuare il prossimo profilo da aggiungere alla rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Nelle scorse settimane si era vociferato dell’interessamento per Joe Gomez del Liverpool, un calciatore forte ed esperto utile al rafforzamento del pacchetto difensivo.

Ora sarebbe balzato il nome di Mario Gila della Lazio, secondo . Sull’ex Real Madrid c’è anche l’Inter, viste le prestazioni monstre messe a referto sin qui in stagione. I rossoneri vogliono soffiare lo spagnolo ai cugini nerazzurri: spunta, però, una clausola particolare.

Milan, Mario Gila pronto a dire addio alla Lazio: la situazione

Mario Gila sta tenendo in piedi una Lazio che sportivamente parlando non decolla e che a livello finanziario si trova a navigare in acque movimentate dopo il blocco del mercato. Il Milan è alla ricerca di un difensore forte, ed il classe 2000 sembra essere diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza rossonera.

Lo spagnolo, per il quale il Real Madrid ha una percentuale del 50% sulla futura rivendita, è il calciatore meno pagato della rosa biancoceleste. Lotito ha provato ad offrirgli un ingaggio più ricco, non trovando però risposta positiva (per il momento). Su di lui, come detto, c’è anche l’Inter, che può sfruttare un particolare a proprio favore.

Futuro Gila, il procuratore è lo stesso di Lautaro Martinez: Inter in vantaggio?

Mario Gila piace tantissimo a Milan ed Inter, ed ha molto mercato anche all’esterno ed in particolare in Premier League. In vista della prossima stagione, vista anche la situazione contrattuale, il suo agente sta iniziando a valutare proposte. Proprio quest’ultimo potrebbe risultare determinante ai fini del trasferimento del calciatore.

Il procuratore in questione, infatti, è lo stesso di Lautaro Martinez col quale i dirigenti nerazzurri sono in ottimi rapporti. Il Milan fa bene a puntare su Gila? La risposta è sicuramente affermativa, poiché il difensore è ormai pronto al grande salto in una big, ma ci sarà da battere un’agguerritissima Inter, che vuole andare oltre gli esperti Acerbi e De Vrij.