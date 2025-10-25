Ancora polemiche su Milan – Pisa, da Napoli attaccano: accusa pesantissima!

Continuano le polemiche in merito a Milan – Pisa. A riaccendere la polemica è stato il giornalista Carlo Alvino, di dichiarata fede napoletana, che sui social ha criticato duramente la regolarità dell’azione del secondo gol. Secondo Alvino, Youssouf Fofana si trovava in posizione di fuorigioco al momento decisivo, influenzando la giocata e disorientando il portiere Semper.

Questo quanto scritto da Alvino sui social:

“Ennesimo gol viziato da posizione di fuorigioco di Fofana che diventa attivo nel momento in cui si sposta. Ha un effettivo impatto, perché quel suo movimento disorienta Semper. Ma i signori a Lissone non si sono posti nemmeno uno straccio di dubbio”.

Il riferimento al regolamento e la polemica social

Il giornalista ha poi citato il regolamento FIFA per sostenere la sua tesi, spiegando che l’azione sarebbe dovuta essere fermata. Alvino ha infatti fatto riferimento alla Regola 12, sottolineando come un giocatore in posizione di fuorigioco, se interferisce con la traiettoria o il movimento di un avversario, debba essere sanzionato.

“In situazioni in cui un calciatore, muovendosi da posizione di fuorigioco, interferisce con l’avversario o ne ostacola la progressione, l’infrazione deve essere punita ai sensi della Regola 12. Altra pagina nera di questo inizio campionato”.

Le parole hanno subito fatto il giro dei social, alimentando un nuovo dibattito tra tifosi di Napoli e Milan.

Il Milan pensa al campo, polemiche messe da parte

In casa Milan, però, l’attenzione resta concentrata sui risultati. La squadra di Massimiliano Allegri ha ritrovato fiducia e continuità, e la vittoria contro il Monza ha dato ulteriore slancio al gruppo. Le discussioni arbitrali lasciano il tempo che trovano: il club punta alla zona alta della Serie A, dove il rendimento dei rossoneri sarà giudicato dai punti e non certamente dai post polemici.