Ansia Milan, il giocatore salta l’allenamento: scatta l’allarme

Non arrivano buone notizie in casa Milan: uno dei leader della squadra non si è allenato. Mister Allegri ed il suo staff sono in ansia.

La sosta per le nazionali continua a creare problemi e ansia a numerosi club. Ora, è il Milan a preoccuparsi per le condizioni fisiche di un suo top player, che non ha preso parte all’ultimo allenamento con la propria selezione. La situazione potrebbe compromettere il suo rientro a Milano in vista dei prossimi impegni della squadra di Allegri.

Milan in ansia: scatta il campanello d’allarme per il top player rossonero

Non sono arrivate notizie incoraggianti dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti per il Milan. A far scattare il campanello d’allarme in casa rossonero sono state le condizioni fisiche di Christian Pulisic. L’attaccante americano non ha preso parte all’ultima seduta di lavoro con il gruppo a causa di un presunto problema fisico. L’ex Chelsea, infatti, ha svolto un allenamento differenziato.

Dunque, il top player rossonero non dovrebbe partire titolare in occasione dell’amichevole con l’Ecuador. Al momento, sembra trattarsi di uno stop precauzionale. Il Milan osserva a distanza, con la speranza che non sia nulla di preoccupante.

In questo avvio di stagione, Pulisic è uno dei protagonisti indiscussi. L’americano è partito subito alla grande, trascinando la squadra di Allegri con 6 gol e 2 assist in 8 partite giocate tra Serie A e Coppa Italia. Un ipotetico infortunio potrebbe compromettere il proseguo del suo percorso ed influire in modo negativo il cammino del Milan.