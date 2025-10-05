Calciomercato Milan, Allegri pone il veto su un calciatore: obiettivo rinnovo

Ci sono importanti novità in casa rossonera per il futuro di un calciatore: pronto per lui il rinnovo, i dettagli.

I tifosi rossoneri sono in attesa di assistere al grande big match in programma questa sera alle ore 20:45, contro la Juventus all’Allianz Stadium. Una gara di tutto rispetto che vale la vetta e anche qualcosa di più.

La dirigenza rossonera è soddisfatta del lavoro svolto da Massimiliano Allegri e dall’organico. Dopo una falsa partenza con la cremonese, il Milan è tornato ad imporsi in Serie A macinando punti e conquistato un’importante vittoria contro il Napoli, Campione di Italia in carica. Ma lo sguardo è comunque rivolto verso al futuro e ci sono importanti novità di calciomercato.

Milan, Romano svela: “É vicinissimo al rinnovo”

Il Milan considera Tomori una pedina fondamentale nel suo progetto sportivo. La sua capacità di adattarsi al gioco di Allegri e la sua versatilità difensiva lo rendono un elemento imprescindibile per la squadra. Inoltre, la sua esperienza internazionale con la nazionale inglese aggiunge valore all’intero gruppo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il rinnovo di Tomori è diventato una priorità per la dirigenza del Milan. Il contratto dell’ex Chelsea è in scadenza nel 2027, ma il club vuole anticipare i tempi per blindare uno dei suoi difensori più promettenti. Le trattative per il rinnovo dovrebbero iniziare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prolungare il legame tra Tomori e il Milan per gli anni a venire.

Il valore di Tomori nel nuovo Milan di Allegri

Il difensore centrale classe 1997 è tornato a essere protagonista nel Milan dopo un periodo di incertezze. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’inglese ha mostrato una crescita significativa, guadagnandosi la fiducia dell’allenatore e dei tifosi. Le sue prestazioni solide e la maggiore sicurezza in campo hanno contribuito a consolidare la difesa rossonera.

Il rinnovo di Tomori rappresenta un passo importante per il futuro del Milan. La dirigenza rossonera è determinata a mantenere il difensore inglese in squadra, riconoscendo il suo contributo essenziale e il suo potenziale di crescita. Con le trattative in avvio, i tifosi possono aspettarsi ulteriori sviluppi positivi in questa direzione.