Calciomercato Milan, caccia al terzino destro: due nomi in pole

Il Milan ha aperto la caccia al terzino destro: la società rossonera punta su due nomi ben precisi per il mercato di gennaio.

Il Milan pensa già al futuro e quindi alla prossima finestra di calciomercato. La società rossonera ha le idee molto chiare per gennaio, ben consapevole che Max Allegri abbia necessariamente bisogno di un nuovo terzino destro. Proprio in questa direzione si starebbe principalmente muovendo il ds Igli Tare. L’ex Lazio avrebbe orientato il proprio sguardo su due nomi in particolare.

Milan a caccia del terzino: due nomi in cima alla lista

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro di qualità, ma sopratutto di spinta. La società rossonera avrebbe assottigliato la propria lista, individuando due nomi in particolare. Il primo è Arnau Martinez, giocatore spagnolo classe 2003 di proprietà del Girona. L’altro nome, che piace molto a Igli Tare, è quello Juanlu Sanchez, calciatore classe 2003 del Siviglia. Entrambi, secondo ‘Transfermarkt’, hanno una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.

Regalare ad Allegri un nuovo terzino destro sarebbe una massima priorità per il Milan in vista del mercato di gennaio. Tuttavia, il club rossonero avrebbe come obiettivo quello di rinforzarsi anche sul versante sinistro. Pervis Estupinan sta convincendo davvero poco. Le sue prestazioni, infatti, stanno lasciando molto a desiderare.

Inoltre, proprio in quella zona di campo, Allegri può contare solamente sul giovane Davide Bartesaghi, che tra l’altro sarebbe diventato oggetto di interesse dell’Arsenal. Qualcosa, molto probabilmente, dovrebbe muoversi anche in attacco. Qualora Santiago Gimenez continuasse a fare fatica a trovare la via del gol, Igli Tare a gennaio andrebbe anche alla ricerca di un nuovo bomber.