Mike Maignan è sempre più vicino alla porta d’uscita di casa Milan: sul portiere francese è piombato un top club della Serie A.

È sempre più in bilico il futuro di Mike Maignan al Milan. Il contratto del portiere francese è in scadenza al termine di questa stagione e, al momento, la dirigenza rossonera non sembra affatto propensa per il rinnovo. Le trattative per l’estensione contrattuale, infatti, sarebbero state messe in ghiaccio. Non a caso, nel corso delle ultime settimane si sono fatte costanti le voci di mercato che vedono il Milan alla ricerca di un nuovo portiere.

Dunque, da gennaio Magic Mike potrebbe iniziare a guardarsi intorno e accordarsi con un altro club in vista della prossima stagione. Per adesso, le probabilità che Maignan lasci Milano al termine della stagione sono molto alte. Il futuro del portiere francese, però, potrebbe comunque continuare ad essere in Serie A. Vista la ghiotta situazione contrattuale, Mike sarebbe finito nei discorsi di un top club della massima serie italiana.

Maignan ai saluti: la big di Serie A si fionda sul giocatore

Mike Maignan si candida a diventare uno degli svincolati di lusso del prossimo calciomercato estivo. Il portiere francese, cercato non molto tempo fa da Chelsea e Bayern Monaco, sarebbe finito nel mirino di un top club della Serie A. Secondo quando riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione contrattuale del 30enne francese starebbe ingolosendo moltissimo la Juventus.

La Vecchia Signora, considerate le scarse garanzie che sta ricevendo da Di Gregorio, avrebbe in mente di regalare alla piazza bianconera un nuovo portiere di spessore. Mike Maignan sarebbe uno dei primissimi nomi in cima alla lista. L’estremo difensore francese, nonché attuale capitano del Milan, è titolare inamovibile nella Francia del ct Didier Deschamps e gioca in Serie A dal 2021. In carriera ha vinto 2 campionati: la Ligue 1 con il Lille e la Serie A con il Milan.

La Juventus avrebbe già raccolto informazioni, mostrando un forte interesse per la possibilità di assicurarsi il giocatore a parametro zero. La Vecchia Signora sarebbe pronta a giocare d’anticipo per battere la concorrenza, ma tutto dipenderà dai desideri di Mike Maignan. Il portiere francese percepisce al Milan un ingaggio da 2,8 milioni, godendo degli sgravi fiscali del Decreto Crescita. La Juventus sarebbe molto allettata dall’idea di portare Magic Mike in bianconero, ma non è l’unico top club ad aver fiutato l’occasione a costo zero.

Il Milan pensa al dopo Maignan: occhi puntati in Serie A

Considerata la situazione contrattuale di Mike Maignan, il Milan avrebbe già iniziato le proprie valutazioni del caso, guardandosi costantemente intorno. Infatti, il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, si sarebbe messo alla ricerca di un nuovo portiere, accedendo i fari principalmente sul campionato di Serie A. Nel corso delle ultime settimane, intorno all’ambiente Milan hanno gravidato nomi come quelli di Zion Suzuki del Parma, Elia Caprile del Cagliari e Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Per tutti e tre i portieri, il costo si aggira sui 20/25 milioni di euro.

Il Milan, però, non si starebbe limitando a guardare solamente in Italia. Stando agli ultimi rumors, la società rossonera starebbe seguendo con particolare attenzione anche Guillaume Restes, giovane portiere francese del Tolosa. Anche per il promettente estremo difensore classe 2005 il prezzo si aggira sui 20 milioni.