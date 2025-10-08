Calciomercato Milan, retroscena Estupinan: Tare aveva scelto lui

Pervis Estupiñán è arrivato al Milan nella scorsa sessione estiva di mercato, ma Tare aveva pensato ad un altro profilo.

Il Milan di Massimiliano Allegri è fermo ai box a causa della sosta per le Nazionali: in un momento in cui i rossoneri avevano iniziato a trovare un proprio equilibrio in campo, la sosta potrebbe compromettere questo fattore, ma il tecnico Allegri saprà mantenere alta la concentrazione anche al rientro. Tanti gli assenti a Milanello in questi giorni, con molti giocatori che hanno risposto alle convocazioni dei rispettivi commissari tecnici: Allegri si ritrova al centro sportivo rossonero con pochi calciatori, ma l’occasione è ghiotta per iniziare a preparare la prossima partita, quando a San Siro arriva la Fiorentina dell’ex Stefano Pioli. Le due formazioni scenderanno in campo domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, tra le mura amiche di San Siro.

Calciomercato, Estupinan al Milan per colpa di… Allegri

Per la sfida contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ritroverà Pervis Estupiñán: l’esterno ecuadoriano ha saltato l’ultima gara, quella contro la Juventus, a causa del cartellino rosso rimediato nella sfida contro il Napoli. Un’assenza pesante, anche se il giovane Bartesaghi ha saputo tenere botta all’avanzata dell’attacco bianconero. E proprio su Estupinan emerge un retroscena di mercato, che vede al centro dell’attenzione anche Allegri.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Pervis Estupiñán non era la prima scelta del Milan, o per lo meno di Igli Tare: il club di Via Aldo Rossi ha acquistato l’esterno ecuadoriano per 17 milioni di euro per accontentare Massimiliano Allegri, che nelle settimane precedenti lo continuava a chiedere ai propri dirigenti. La scelta del tecnico ricade su esigenze tattiche dettate dal mister stesso, che ha preferito lui ad un altro profilo, Nathaniel Brown, terzino dell’Eintracht Francoforte classe 2003.

Milan, Tare voleva Nathaniel Brown: la rivelazione

Secondo quanto riportato dal sito, in cima alla lista dei preferiti di Igli Tare c’era il terzino tedesco classe 2003 Nathaniel Brown, convocato per la prima volta in questo turno in Nazionale tedesca dal CT Julian Nagelsmann. All’Eintracht Francoforte da gennaio 2024, Brown è cresciuto notevolmente, tanto da avere gli occhi puntati di mezzo panorama calcistico. Tare voleva provare a portarlo a Milano nella scorsa sessione estiva di mercato, ma Allegri ha convinto tutti per avere Estupinan. Scelta giusta o sbagliata? Solo il tempo lo potrà rivelare, ma intanto l’esterno ecuadoriano non sta lasciando un buon segno.