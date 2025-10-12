Calciomercato Milan, Tare cerca un difensore centrale per rinforzare la retroguardia

Con le partenze previste nel reparto difensivo e l’esigenza di stabilità, il Milan valuta l’acquisto di un pupillo di Tare: i dettagli.

La campagna acquisti del Milan sotto la guida di Igli Tare è partita con un’idea chiara: rafforzare una retroguardia che nella scorsa stagione ha mostrato diverse fragilità.

Il Ds rossonero vuole muoversi di anticipo e sodare il terreno con la squadra detentrice del cartellino per provare a strappare il calciatore. L’influenza di Tare e il suo legame con il club saranno la mossa vincente.

Mercato Milan, ecco il profilo giusto per Allegri

Classe 2000, spagnolo, con esperienza in Serie A grazie alle stagioni alla Lazio, Mario Gila appare come l’uomo giusto per soddisfare le richieste di Allegri: non troppo giovane da dover “formare”, ma con margine per crescere ulteriormente. Tare lo conosce bene, visto che è stato lui a portarlo in Italia.

Tuttavia, convincere la Lazio non sarà semplice: il club biancoceleste non ha mostrato disponibilità a svendere, e il prezzo richiesto potrebbe essere alto. Per assicurarselo il Milan potrebbe muovere leve diverse: un’offerta adeguata, magari con contropartite tecniche, oppure proporre un contratto favorevole.

In ogni caso, la scelta del prossimo difensore centrale sarà importante non solo sulla carta, ma anche per la solidità mentale della squadra: Allegri ha sempre fatto della fase difensiva un pilastro del suo equilibrio tattico. Se Gila dovesse arrivare, potrebbe diventare un punto fermo da subito.