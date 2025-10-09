Igli Tare pensa in grande per il Milan: il ds rossonero ha messo un top player nel mirino per il futuro.

In casa Milan si guarda al futuro con grande ottimismo. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, si sarebbe già messo al lavoro in vista del mercato invernale. Il ds del club lombardo starebbe riflettendo attentamente sui prossimi innesti da consegnare nelle mani di mister Massimiliano Allegri.

Tuttavia, Tare avrebbe intenzione di sfruttare il mese di gennaio per programmare qualche operazione anche in virtù dell’estate. Nello specifico, l’ex Lazio sarebbe deciso a piazzare un colpo da novanta, andando all’assalto di un potenziale giocatore a parametro zero. Tare, di fatto, avrebbe segnato sul proprio taccuino il nome di uno dei principali fuoriclasse del panorama europeo.

Mercato Milan, Tare fiuta il colpo da novanta: il Diavolo vuole il fuoriclasse portoghese

Il Milan sarebbe pronto a replicare l’operazione che ha portato Luka Modric all’ombra della Madonnina. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la società rossonera starebbe seriamente accarezzando l’idea di fiondarsi su Bernardo Silva del Manchester City. Il fantasista portoghese a stretto giro potrebbe diventare una ghiotta opportunità, considerato il suo contratto in scadenza al termine della stagione.

Dopo nove anni, l’avventura ai Citizens del centrocampista portoghese sembra essere ormai giunta al capolinea. La società inglese avrebbe intenzione di proseguire con il proprio percorso di ringiovanimento della rosa, dicendo addio a fine stagione anche a Bernardo Silva. Dunque, dopo De Bruyne, il Manchester City sarebbe disposto a salutare un’altra delle sue icone più importanti. In merito al futuro, il calciatore classe 1994 ha alimentato i rumors con queste dichiarazioni alla BBC: “So esattamente cosa farò nel 2026, ma adesso non è il momento giusto per parlarne“.

Il Milan avrebbe già raccolto delle informazioni sul giocatore, uscendo allo scoperto con l’agente del fuoriclasse portoghese, Jorge Mendes. Considerato il contatto in scadenza a giugno 2026, il centrocampista portoghese a gennaio potrà liberamente accordarsi con un nuovo club in vista della prossima stagione. L’affare Bernardo Silva sarebbe stato fiutato anche da un altro club della Serie A, la Juventus, ma anche da alcune società dell’Arabia Saudita.

Non solo Bernardo Silva: il Milan punta un altro fuoriclasse del calcio europeo

Oltre a Bernardo Silva, il Milan starebbe pensando di arricchire la propria rosa con l’acquisto di un grande bomber: Robert Lewandowski. Il futuro del centravanti polacco è in bilico al Barcellona, vista sopratutto la sua attuale situazione contrattuale. L’attaccante 37enne ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ed il suo rinnovo in blaugrana sembra essere utopia.

Sul bomber ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund si starebbero già muovendo diversi club, tra cui il Milan. Lo scoglio da valicare è rappresentato dall’ingaggio: la punta polacca percepisce un ingaggio lordo da 33 milioni di euro a stagione, una cifra che va oltre i parametri di qualsiasi club italiano. Il Milan, però, sarebbe deciso a giocarsi le proprie carte.

Nonostante l’età calcisticamente avanzata, Robert Lewandowski resta ancora uno dei migliori bomber d’Europa. Il polacco ha chiuso la scorsa annata con 42 gol in 52 presenze. Mentre in questa prima parte di stagione ha registrato 4 reti in 9 apparizioni.