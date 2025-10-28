Cassano non si contiene e attacca ancora Allegri: “Si mettesse i trofei nel c**o”

Antonio Cassano ha attaccato nuovamente Massimiliano Allegri. Durante il corso della trasmissione “Viva El Futbol”, l’ex calciatore della Nazionale, ha usato parole fortissime nei confronti dell’allenatore rossonero.

Cassano, parlando dell’ultimo turno di Serie A e in generale dell’andamento del nuovo Milan guidato da Allegri, non ha usato mezzi termini nei confronti del tecnico italiano. Nonostante non sia nuovo a questo genere di dichiarazioni, le sue parole lasciano a bocca aperta e sorprendono per quello che è il cammino del Milan in campionato.

Durante il programma “Viva El Futbol”, condotto da: Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, non è mancato il duro attacco nei confronti di Massimiliano Allegri, proprio da parte del suo ex giocatore:

“Allegri non lo metto neanche minimamente in paragone con Conte, con Gasperini, con lo stesso Sarri. Almeno, le loro squadre hanno un’identità, le vedi giocare e sono riconoscibili. Le squadre di Allegri fanno un gol e si chiudono dietro la linea della palla, non hanno idee, non hanno svolgimento di azioni e di squadra, perché lui non migliora nessuno”

“Mourinho e Allegri hanno vinto, ma i trofei se li mettessero nel culo, non me ne frega niente. Devi lasciare qualcosa nel cuore della gente e dei giocatori, questo è un dato di fatto”, ha concluso Cassano.