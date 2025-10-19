“C’è un patto col club, andrà via a gennaio”: Milan, la rivelazione di Moretto

Il futuro di Divock Origi sembra ormai scritto. L’attaccante belga, fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri, è uno degli ultimi esuberi rimasti nella rosa del Milan dopo la grande rivoluzione estiva condotta dai dirigenti di via Aldo Rossi.

Arrivato nel 2022 dopo l’esperienza al Liverpool, Origi ha giocato solo una stagione in rossonero prima del prestito all’estero. Al suo ritorno, è stato messo ai margini del gruppo e non è mai più rientrato nei piani del club.

Le parole di Matteo Moretto

A fare chiarezza sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha aggiornato sulla trattativa per il futuro del giocatore.

“Su Origi vi ho raccontato più volte, nonostante si dicesse che fosse vicino alla risoluzione del contratto, che non mi risultava una trattativa avanzata in questo senso. Vi confermo quanto già vi avevo raccontato, con un po’ più di sicurezza e garanzia.”

Il giornalista ha poi spiegato come l’addio sia ormai una questione di tempo.

“È altamente probabile che la storia tra Divock Origi e il Milan si concluda a gennaio, durante il mercato. C’è un patto verbale tra le parti per il quale ci sarà la separazione.”

Un accordo di massima che permetterebbe al club di liberarsi di un ingaggio pesante e al giocatore di cercare una nuova opportunità in vista della seconda parte di stagione.

Il Milan punta a liberare spazio

Il contratto di Origi scade a giugno 2026, ma la dirigenza rossonera vuole chiudere in anticipo per risparmiare parte dell’ingaggio. Dopo una stagione deludente e un prestito senza rilancio, la separazione appare ormai inevitabile.

Per il Milan, si tratterebbe di un’operazione utile a ridurre il monte stipendi e a preparare nuove mosse in vista della finestra di gennaio. Per Origi, invece, l’occasione di rilanciarsi altrove dopo un’esperienza italiana mai davvero decollata.