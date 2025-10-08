Clamoroso Milan, Allegri senza freni su Leao dopo la Juventus: è successo negli spogliatoi

Non è stato un finale tranquillo quello in casa Milan dopo il pareggio contro la Juventus. Max Allegri non ci è andato leggero con Rafael Leao negli spogliatoi.

Dopo ben cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, la marcia del Milan si è interrotta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Un pareggio per 0-0 tutt’altro che disastroso, ma che lascia comunque un po’ di amaro in bocca tra i rossoneri a causa delle diverse grandi occasioni buttate via.

Seppur il pareggio sia probabilmente un risultato corretto, il Diavolo è senza dubbio stato più vicino ai tre punti, prima con il rigore alle stelle di Christian Pulisic e poi con le due clamorose chances sciupate da Rafael Leao. L’ingresso del portoghese non è stato di certo positivo, con due errori sottoporta da matita rossa, che hanno impedito al Milan di portare a casa la vittoria. Il retroscena emerso in questi minuti rivela un Max Allegri decisamente poco tranquillo con il suo numero 10.

Milan, Allegri a muso duro con Leao negli spogliatoi: il tecnico rossonero vuole di più

Le infinite qualità di Leao non sono mai state motivo di discussione, ma purtroppo a far storce diverse volte il naso è stato l’atteggiamento del portoghese. L’ex Lille sembra spesso non dare il 100%, buttando così al vento tutto il suo talento. L’arrivo di Allegri si sperava potesse far fare lo switch mentale necessario al classe ’98, ma al momento ciò non sembra ancora essere successo.

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, subito dopo il fischio finale del match contro la Juventus, Allegri avrebbe duramente criticato Leao negli spogliatoi davanti a tutta la squadra.

Al tecnico rossonero non è andato giù l’ingresso in campo di Leao, apparso poco concentrato nonostante l’importanza della sfida. Le due grandi occasioni sprecate sono sembrate essere frutto della poca cattiveria e convinzione del portoghese. Un atteggiamento non tollerabile da Allegri, che vuole molto di più da Leao. Se questo non dovesse accadere difficilmente vedremo Leao in campo dal primo minuto con la maglia del Milan.