Clamoroso Tare, dopo Modric sogna un altro top player a parametro zero

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna: dopo Luka Modric, Igli Tare sogna un altro colpaccio a parametro zero

Tra i segreti meno segreti di questo super inizio di stagione del Milan c’è sicuramente Don Luka Modric. Il centrocampista croato è arrivato a Milano dopo un decennio di Real Madrid in cui ha fatto una scorpacciata di titoli niente male, accumulando Champion’s League come fossero ramini in un vecchio portafoglio. In mezzo, un pallone d’oro, una finale mondiale nel 2018 e una semifinale nel 2022, quando la sua Croazia fu piegata solo dall’Argentina di Leo Messi.

Pensare che un calciatore con questo palmares arrivi in Italia superati i 40 anni e si dedichi anima e corpo alla causa rossonera, difendendo come un mediano anni 80 e impostando con la solita classe che l’ha accompagnato per tutta la carriera, aggiungendoci anche la già iconica scena in cui si inginocchia sul terreno di San Siro per esultare. Vista la bontà dell’operazione Modric, Igli Tare starebbe pensando di ripetere l’operazione, portando in Italia un altro super top player che ancora detta legge in Europa.

Milan, dalla Spagna la bomba: Tare su Lewandowski

Il mercato del Milan non guarda solo a gennaio e ai rinforzi in difesa e sulle fasce, ma anche e soprattutto alla prossima estate. Secondo quanto riportato da Sport, il direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe infatti già preso contatti con l’agente di Robert Lewandowski, Pini Zahavi, per sondare la disponibilità del fuoriclasse polacco a valutare un trasferimento in Italia. L’attaccante del Barcellona, 37 anni, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ma, come sottolinea anche Sportmediaset, il rinnovo appare sempre più improbabile e le strade tra il bomber e i blaugrana sembrano destinate a separarsi.

L’idea di Tare è quella di replicare il colpo Modric, un altro parametro zero di prestigio e caratura internazionale, che porterebbe a Milano esperienza, leadership e gol. Nonostante lo stesso Lewandowski non abbia mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera al Camp Nou, la situazione economica e tecnica del Barça potrebbe spingerlo verso nuove avventure.

Milan, Allegri pronto ad abbracciare la sfida

Il Milan, dunque, osserva con attenzione. Come sottolineato da Sportmediaset, la trattativa è ancora in una fase embrionale e presenta ostacoli enormi, a partire dall’ingaggio: in Spagna Lewandowski percepisce circa 33 milioni l’anno, una cifra fuori portata per le casse rossonere. Nonostante ciò, i contatti rappresentano il primo passo per trasformare un sogno in realtà. Tare sa bene che la maglia numero 9 del Milan attende ancora un padrone e un campione come il polacco sarebbe il profilo perfetto per colmare questo vuoto.

La concorrenza non manca: club arabi sarebbero pronti a raddoppiare lo stipendio attuale dell’ex Bayern. Tuttavia, se Lewandowski scegliesse di rimanere in Europa per continuare a competere ad alti livelli, il Milan diventerebbe un’opzione concreta. Massimiliano Allegri, alla ricerca di uomini di esperienza e personalità, lo accoglierebbe senza esitazioni. D’altronde, come dimostra l’esempio Modric, l’età può davvero diventare solo un numero.