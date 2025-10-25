Tensione dopo la sfida in Arabia Saudita tra l’Al Ittihad di Sergio Conceicao e l’Al Hilal di Simone Inzaghi. I due allenatori non si sono stretti la mano dopo la sfida di Saudi Pro League e ne è nato poi un dibattito a distanza nel post-partita. In sala stampa, infatti, l’ex allenatore rossonero ha puntato il dito contro l’ex tecnico nerazzurro, reo secondo lui di non aver fatto alcun gesto distensivo verso di lui a seguito, evidentemente, di alcuni strascichi passati.

Conceicao vs Inzaghi, il derby continua in Arabia

L’incontro tra i due allenatore è avvenuto nella sesta giornata della Saudi Pro League, dove l’Al Ittihad di Sergio Conceicao ha ospitato l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Il match si è concluso con un 2-0 a favore degli ospiti, con i gol di Doumbia e Marcos Leonardo decisivi per i tre punti della squadra dell’ex allenatore nerazzurro. Nella conferenza stampa post-partita, Sergio Conceicao e Simone Inzaghi non si sono stretti la mano, con il primo che in sala stampa ha risposto alle domande sull’accaduto.

Le parole di Sergio Conceicao nel post-partita

Sergio Conceicao, in sala stampa, ha poi voluto dare una propria idea sull’accaduto, ricordando il successo del ritorno del derby di Coppa Italia in cui i rossoneri uscirono vincitori dallo scontro con un netto 3-0. Nella stessa stagione, a gennaio, Sergio Conceicao vinse anche la Supercoppa Italiana, sempre contro Simone Inzaghi.