“Deve darsi una svegliata”: attacco clamoroso a Leao

Dopo il pareggio di ieri sera contro la Juventus, piovono critiche sull’attaccante portoghese, colpevole di aver sciupato due occasioni da gol clamorose.

Il Milan affronta questa sosta con una serenità ritrovata, frutto degli ultimi risultati nonché delle prestazioni. Sempre convincente la squadra di Allegri, anche ieri sera, su un campo ostico come quello dello Stadium. Insomma, dopo la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese, che sembra aver dato una scossa ai rossoneri, soltanto vittorie o quasi, con il pareggio di ieri sera a rovinare il filotto.

Pareggio che tra l’altro scaturisce non solo dall’errore dal dischetto di Christian Pulisic, ma anche dagli errori di Rafael Leao, colpevole di essersi divorato due occasioni enormi sul finale di partita.

Milan, Ravezzani su Leao: “Si desse una svegliata”

Dopo il match di ieri, dunque, il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, ha commentato la serata sul suo profilo ufficiale X, esplicando il suo pensiero in merito a Rafael Leao: “Sta diventando un problema per il Milan. O si mette allo stesso livello di concentrazione del gruppo o altrimenti diventa un comprimario“.

Parole dure dunque nei confronti del portoghese. Certo, soprattutto in una partita bloccata come questa, non puoi permetterti di sciupare un certo tipo di occasioni. Allo stesso tempo, però, Leao non è una punta e perlopiù rientra da un infortunio. Possiamo quindi dargli un altro po’ di tempo, soprattutto considerando che questa volta, a guidarlo, c’è un maestro come Max.