“È il nuovo Gattuso”, il Milan sorprende i tifosi sul mercato: che mossa!

Negli ultimi mesi Luka Modric è tornato a farsi notare in modo diverso. Non è più solo il regista che detta i tempi. Sta recuperando palloni, contrastando e coprendo spazi davanti alla difesa. Questo nuovo apporto ha attirato commenti netti da chi segue il campionato. Le osservazioni parlano di un calciatore che ha saputo adattarsi e offrire qualcosa di inaspettato sul piano fisico e mentale. A sottolinearlo è Lele Adani: le sue parole stanno facendo il giro del web, tra i tifosi.

Lele Adani non ha dubbi: che parole su Luka Modric!

Lo sguardo sul campo cambia. Ora Modric non si limita a costruire, ma partecipa alla fase difensiva. Il rendimento nella distribuzione resta eccellente, ma si aggiungono i recuperi e i contrasti. Il risultato è un centrocampo con più equilibrio, utile per Massimiliano Allegri e per il gruppo.

Queste le parole di Lele Adani ai microfoni di Viva El Futbol:

“Modric a 40 anni riesce a riscoprirsi Gattuso. Quindi un giocatore che va a recuperare i palloni da Fazzini, che ha 20 anni in meno. Va a sporcare i passaggi di Fagioli. Va a marcare da davanti Kean. Modric è veramente di un’altra categoria”. “Direte, ‘eh ma sei ripetitivo’, no. Ogni volta per me c’è qualcosa di nuovo. Modric ha fatto più l’incontrista. Poi nella distribuzione non ne parliamo. Se lo metti in campo non sbaglia un passaggio, recuperi, contrasti. Sempre lucido, anche le corse giuste, le traiettorie sporcate giuste, proprio come Rino. Ha trovato il nuovo Gattuso, Modric”.

Cosa significa per il Milan e la Serie A

Le parole arrivano da un commentatore esperto, che ha voluto sottolineare quanto la trasformazione del croato sia rilevante per il Milan e per la Serie A. Il tema ora è capire se questo ruolo potrà essere sostenuto a lungo. Intanto la squadra guadagna un punto di riferimento in mezzo al campo, un professionista che trasmette lucidità e dedizione: un Luka Modric che, per spirito, ricorda un guerriero come Gattuso.