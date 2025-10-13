Guai per il Milan: Saelemaekers si ferma, l’esito degli esami non lascia dubbi

Il Milan deve fare i conti con un nuovo problema fisico. Alexis Saelemaekers è rientrato a Milanello dopo aver lasciato il ritiro della nazionale belga e le notizie sulle sue condizioni non sono incoraggianti. Gli esami effettuati dallo staff medico rossonero hanno confermato la diagnosi già formulata in Belgio.

Stop per infortunio al flessore

L’esterno del Milan ha riportato un infortunio al flessore destro. Le prime valutazioni escludono lesioni importanti, ma la prudenza resta alta. Il giocatore dovrà fermarsi almeno per i prossimi giorni e salterà la gara di campionato contro la Fiorentina, in programma al rientro dalla sosta.

Il club ha già pianificato nuovi controlli tra una settimana per valutare i progressi e stimare i tempi di recupero.

Una perdita importante per Allegri

Per Massimiliano Allegri si tratta di un’assenza pesante, soprattutto per l’equilibrio tattico sulle corsie. Saelemaekers si è sempre distinto per l’intensità e la disciplina nelle due fasi, caratteristiche molto apprezzate dal tecnico rossonero.

La priorità del Milan è ora gestire il recupero senza rischi, evitando possibili ricadute. Lo staff punta a riaverlo a disposizione nelle settimane successive, quando inizierà una serie di impegni cruciali per la stagione.