Icardi al Milan? L’agente si sbilancia: messaggio chiaro al Galatasaray

Mauro Icardi, attualmente bomber del Galatasaray, è al centro delle voci di mercato che lo vedono accostato al Milan. Il suo agente, Elio Letterio Pino, nelle ultime ore si è sbilanciato, facendo chiarezza sul futuro del sul assistito ai microfoni di ‘Gianlucadimarzio.com’. “Ho già ricevuto delle offerte importanti”, ha dichiarato il procuratore.

Mauro Icardi ha un contratto in scadenza al termine della stagione, il club rossonero osserva da vicino mentre l’agente del bomber fissa un termine: “Aspetteremo fino a dicembre un’eventuale proposta”. Un’affermazione che accende le ipotesi in vista della sessione di gennaio.

L’agente di Icardi si espone: il messaggio è chiaro

Dopo le scarse garanzie ricevute da Nkunku, Gimenez e Leao, il Milan ha messo in cima alla lista delle priorità l’acquisto di un nuovo attaccante. Tra i nomi che circolano con più insistenza c’è quello dell’ex Inter Mauro Icardi.

L’agente del giocatore, Elio Letterio Pino, ha chiarito la posizione del suo assistito e il punto della situazione:

“Al momento nessuno della società si è fatto sentire, ho letto le dichiarazioni dei giorni scorsi del Presidente e del CEO ma il Capitano del Galatasaray non può attendere fine stagione per sapere le intenzioni del Club. Noi aspetteremo fino a dicembre un’eventuale proposta, dopodiché ci riterremo liberi di fare altre scelte, lo dico con il massimo rispetto nei confronti dei tifosi e del management del Galatasaray. Non vi è niente di irrispettoso in quello che dico, ribadisco che il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza, il Club può fare le scelte che ritiene opportune ma un giocatore del suo livello non puo rimanere in attesa a lungo”.

“Ho già ricevuto delle offerte importanti sia in Europa e sia fuori dall’Europa, i tifosi del Galatasaray sanno quanto Mauro ami il Galatasaray, ma qui ci sono di mezzo anche scelte che investono la vita privata di un uomo”, ha poi aggiunto l’agente. Le parole del procuratore non chiudono le porte a nessuno, ma spingono il club turco a definire presto le proprie intenzioni. Intanto, in Italia, il Milan resta vigile e segue la situazione con interesse.

Tutto rimandato a dicembre: il Milan resta alla finestra

Per il Milan, un profilo come quello di Icardi rappresenterebbe una soluzione immediata per dare peso e gol all’attacco. Il centravanti argentino conosce la Serie A, ha esperienza internazionale e mantiene un ottimo rendimento anche in Turchia.

Il Galatasaray lo considera un elemento importante della rosa, pur consapevole che l’uomo chiave in attacco è Osimhen. La data di dicembre appare come un termine entro il quale il futuro del giocatore dovrà essere chiarito, per rispetto reciproco e per non arrivare a fine stagione in bilico.

L’eventuale arrivo a Milano avrebbe anche un valore simbolico: un ritorno in Serie A, nella città dove Icardi ha lasciato il segno con la maglia dell’Inter, ma in questa volta sponda rossonera. Dietro le dichiarazioni dell’agente c’è la volontà di tenere aperte più opzioni, ma anche la richiesta di chiarezza. Il Milan osserva, il Galatasaray riflette, e Icardi resta al centro del mercato. In ogni caso, la scadenza fissata a dicembre sembra il punto da cui tutto prenderà forma il prossimo futuro del bomber classe 1993.