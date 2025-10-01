Il baby fenomeno si espone: “Tifo per il Milan, è il mio sogno!”

Dichiarazioni nette del gioiellino seguito dai grandi club europei: milanista di fede, il suo desiderio più grande è quello di vestire la maglia del Diavolo

Al di là dei risultati ottenuti negli ultimi anni, specialmente in quelli successivi alla straordinaria era Berlusconi, è innegabile che il Milan sia uno dei club più importanti e blasonati al mondo. La storia e la tradizione del club rossonero ha appassionato intere generazioni, che da ogni parte del globo hanno seguito e continuano a seguire una squadra storicamente importante.

Medesimo discorso riguarda anche i protagonisti del mondo dello sport. Lo è nel tennis con Novak Djokovic e il nostro Jannik Sinner, dichiaratamente di fede rossonera, ma è lo stesso anche per grandi calciatori del passato e del presente. Molti hanno coronato il sogno di vestire la maglia rossonera durante la propria carriera, mentre per altri è un grande obiettivo per il futuro.

Parole al miele da un baby talento: “Sogno il Milan e lo seguo da tifoso”

Anche le stelle dei prossimi anni guardano al Milan come un club in cui poter crescere, vincere trofei e coronare i propri sogni. Sulla stessa frequenza è uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico europeo: Nicolò Tresoldi.

Il classe 2004 sta facendo molto bene con la maglia del Club Brugge, che ieri ha affrontato l’Atalanta in Champions League. In occasione del match di Bergamo, Tresoldi ha trovato l’assist per il momentaneo gol del vantaggio dei belgi, prima della rimonta della Dea ad opera di Samardzic e Pasalic. Al di là del risultato, Tresoldi ha ancora una volta messo in mostra il proprio potenziale: al termine del match il calciatore ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset spendendo ottime parole nei confronti del Milan. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: