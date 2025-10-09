Il Milan blinda il pupillo di Allegri: rinnovo imminente

Il Milan si prepara a mettere sottochiave uno dei pilastri portanti di mister Massimiliano Allegri: il rinnovo è ad un passo.

Dopo lo scivolone all’esordio stagionale in Serie A, arrivato a San Siro contro la Cremonese, mister Massimiliano Allegri ha subito raddrizzato la barca, mettendo a segno sei risultati utili di fila tra campionato e Coppa Italia. Il tecnico di Livorno ha già lasciato la sua impronta, in particolar modo nel reparto arretrato.

L’ex Juve, di fatto, ha ridato ai rossoneri una chiara organizzazione ma sopratutto una grande solidità in difesa. A parlare sono i numeri: nelle prime sei giornate di Serie A, il Milan ha subito appena 3 gol. Uno dei principali protagonisti dell’ottima tenuta difensiva dei rossoneri è Fikayo Tomori, giocatore che la dirigenza intende blindare con il rinnovo.

Milan pronto a blindare Tomori: rinnovo imminente

Fikayo Tomori è una delle maggiori certezze del Milan targato Massimiliano Allegri. Dopo una stagione decisamente negativa, il difensore inglese ha ritrovato la forma, attitudine e consapevolezza sotto la guida del tecnico di Livorno. Lo dimostrano le prestazioni sul rettangolo verde di questo avvio di stagione, in cui sin qui l’ex Chelsea ha sempre ben figurato.

Il calciatore classe 1997, in scadenza di contratto il 30 giugno 2027, sembra stia tornando a grandi passi il Tomori ammirato nell’annata dello Scudetto. Nel corso dell’ultima finestra di mercato invernale, il centrale inglese è stato ad un passo dal trasferimento al Tottenham.

Secondo quanto affermato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, la compagine lombarda starebbe iniziando a muoversi per mettere il giocatore sottochiave. L’idea al vaglio della società di Milano sarebbe quella di un rinnovo fino al 2030. Il club rossonero sembra essere pronto ad avviare la trattativa per blindare uno dei suoi migliori centrali.