Il Milan ha scelto il dopo Maignan: sarà lui l’erede!

La questione rinnovo del portiere francese è sempre in fase di stallo. Inevitabile, dunque, che la società si stia guardando intorno alla ricerca di possibili sostituti. L’ultimo nome, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale di TMW, sarebbe quello di Zion Suzuki. La concorrenza però è tanta e il Milan sta cercando di capire con il Parma quali sarebbero i margini di manovra.

Mercato Milan: Suzuki per sostituire Maignan?

Il contratto di Mike Maignan scadrà il prossimo 30 giugno 2026 e il rinnovo sembra una soluzione al momento lontana. Ecco perché la società rossonera ha iniziato diversi sondaggi con possibili sostituti. Suzuki è un ottimo profilo e sicuramente lascerà il Parma a fine stagione, considerando le ottime prestazioni e dunque le sirene di mercato.

L’unico problema è però appunto la forte concorrenza di altre big, in primis Inter e Chelsea, che allo stesso modo si sono interessate al giocatore. Ora il Milan cercherà di approfondire con il Parma eventuali costi e margini di manovra per capire la fattibilità dell’operazione.