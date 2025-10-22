Il Milan non ha più dubbi: scelto l’erede di Maignan

Il futuro di Mike Maignan sembra essere sempre più lontano dal Milan. L’estremo difensore francese ha il contratto in scadenza a giugno ed i discorsi per il rinnovo sono tuttora in ghiaccio. Per questo, la dirigenza già da diverso tempo si è messa alla ricerca del degno erede.

Sui taccuini del club c’è il nome di Elia Caprile, giovane estremo difensore del Cagliari, ma non è l’unico portiere della Serie A che sarebbe finito al centro dei pensieri di Tare. Il ds rossonero sta tenendo gli occhi fissi anche su Zion Suzuki, grande protagonista dell’ultima giornata di Serie A. L’ultima indiscrezione conferma in modo lampante quanto sia forte l’interesse dei rossoneri per il portiere giapponese.

Fari puntati su Suzuki: c’è anche un club di Premier sul giapponese

Il Parma sta vivendo momenti di riflessione attorno al suo giovane portiere Zion Suzuki, classe 2002, protagonista di prestazioni di rilievo in questa prima parte stagione. Il Milan lo ha messo nel mirino come possibile erede del capitano rossonero Mike Maignan, ma non è l’unico club interessato alle sorti del giapponese.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da ‘Tuttosport’, il promettente portiere piace anche al Chelsea. I blues, infatti, sabato prossimo potrebbe inviare un emissario ad osservarlo da vicino per la gara contro il Como. Suzuki sta attirando l’attenzione di tutti. Il portiere giapponese ha alimentato ancor più la curiosità dopo la prestazione decisiva contro il Genoa, durante la quale ha neutralizzato un rigore nel finale e mantenuto inviolata la rete.

Osservatori rossoneri in Genoa-Parma: i ducali fissano il prezzo

Durante la sfida tra Genoa e Parma, il Milan ha inviato i propri scout per osservare dal vivo Suzuki. I report sono stati positivi: il portiere classe 2002 è considerato il principale candidato per il post-Maignan. La società rossonera, infatti, sta preparando il terreno per un eventuale cambio tra i pali qualora il francese decidesse di non rinnovare.

Parallelamente, il Chelsea continua a seguire da vicino anche Mike Maignan. Dopo il tentativo fallito in estate, i Blues restano in attesa di sviluppi sul rinnovo con il Milan: in caso di mancato prolungamento, il francese potrebbe rappresentare un’occasione a parametro zero. In alternativa, il club londinese potrebbe virare proprio su Suzuki, già valutato come possibile investimento futuro.

Il Parma aveva acquistato Suzuki dal Sint-Truiden per 8,2 milioni di euro, più 1,8 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Arrivato in Italia nell’estate 2024 con un contratto fino al 2029, il valore del portiere è rapidamente cresciuto. Oggi il club ducale chiede circa 25 milioni per il suo cartellino, dopo aver già rifiutato un’offerta da 20 milioni proveniente dal West Ham lo scorso agosto.