Il Milan continua a seguire uno dei nomi che più intrigano Massimiliano Allegri per la difesa: Tare è pronto ad andare all’assalto a gennaio.

Mentre la squadra di Allegri continua a tenere la mente focalizzata internamente su tutto quello che riguarda il campo, la dirigenza rossonera sta cominciando già a pensare alle prossime mosse da compiere in vista del mercato di gennaio. Uno dei reparti che Igli Tare vorrebbe più è quello arretrato. Il ds albanese, di fatto, sarebbe più che deciso a mettere nelle mani di Max Allegri un nuovo difensore centrale.

Il Milan non molla la presa: Tare resta sulle tracce del difensore inglese

Igli Tare avrebbe un nome ben definito su cui puntare in vista del mercato di gennaio. Per la difesa, il direttore sportivo del Milan starebbe continuando a pensare a Joe Gomez del Liverpool. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la società rossonera sembra essere ancora sulle tracce dell’esperto difensore inglese.

Nella fase finale della precedente sessione di calciomercato, Joe Gomez è stato ad un passo dal trasferimento in quel di Milano. L’operazione si è arenata a causa della volontà del Liverpool, non avendo trovato un sostituto all’altezza. A gennaio il nome di Joe Gomez potrebbe ritornare sul mercato, con il Milan intenzionato a portarlo in rossonero.

La società rossonera sarebbe determinata nel fare leva sullo scarsissimo impiego del centrale classe 1997. In questa prima parte di stagione, Joe Gomez ha raccolto sin qui a malapena 3 presenze, con appena 119 minuti giocati. Proprio questa bassa considerazione della squadra del Merseyside nei suoi confronti, potrebbe spingere Joe Gomez a salutare il club già a gennaio.

Il difensore inglese, sotto contratto con i Reds fino al 2027, è un giocatore di esperienza e di grande affidabilità. Il suo profilo sarebbe in cima alla lista di Igli Tare per rinforzare la difesa. Nonostante lo spazio ridotto al Liverpool, il costo del cartellino del giocatore si aggira comunque sui 20 milioni di euro.