Il Milan ritrova un pezzo del suo futuro: pronto al rientro, Allegri gongola

Dopo settimane di stop, Ardon Jashari è pronto a tornare. Il centrocampista svizzero del Milan procede spedito verso il pieno recupero fisico e potrebbe rientrare in campo già nei primi giorni di novembre, come riportato da Tuttosport.

Ritorno imminente per Jashari

Il giocatore rossonero, rimasto ai box per un problema muscolare, sta completando la fase finale del lavoro personalizzato. Lo staff medico è ottimista: l’obiettivo è averlo a disposizione per Milan-Roma del 2 novembre o per la trasferta di Parma dell’8.

“L’obiettivo è fissato per Milan-Roma del 2 novembre oppure per la trasferta di Parma dell’8 novembre. Altrimenti tornerà a completa disposizione per il derby del 23.”

In caso di tempi leggermente più lunghi, Jashari tornerà disponibile per il derby del 23 novembre, appuntamento che il centrocampista considera fondamentale per rientrare al meglio e dare il proprio contributo alla squadra.

Fiducia e crescita nel progetto Allegri

Arrivato in estate con grandi aspettative, Jashari ha mostrato subito personalità e spirito di sacrificio, qualità che lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti della rosa. Allegri conta su di lui per rinforzare la mediana rossonera in vista dei prossimi impegni di Serie A e Champions League.

Un recupero che arriva nel momento giusto, con il Milan chiamato a gestire un calendario fitto e a ritrovare equilibrio a centrocampo. La sua voglia di tornare e l’approccio positivo lasciano ben sperare in vista del rush finale del 2025.