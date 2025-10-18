Incredibile Milan, ennesimo infortunio prima della Fiorentina: Allegri deve rinunciare al quinto giocatore

Continua la settimana maledetta per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara ad ospitare la Fiorentina a San Siro ma contro i viola sarà emergenza. Oltre al lungodegente Jashari, il tecnico rossonero dovrà fare a meno degli infortunati Rabiot, Pulisic, Nkunku ed Estupinan. A complicare ulteriormente i piani dell’allenatore livornese potrebbero essere le condizioni fisiche di Ruben Loftus-Cheek, in dubbio a causa di un affaticamento muscolare.

Milan, affaticamento muscolare per Loftus-Cheek

Piove sul bagnato in casa Milan. Come riportato da Luca Bianchin, Ruben Loftus-Cheek avrebbe accusato un affaticamento muscolare e le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domenica. Al momento la sua presenza dal primo minuto contro la Fiorentina è da considerarsi in forte dubbio anche se l’infortunio non dovrebbe essere grave.

Milan-Fiorentina, chi giocherà al posto di Loftus-Cheek

Considerato che oltre a Pulisic non sarà a disposizione neppure Nkunku a causa di un gonfiore all’alluce rimediato in Nazionale, Allegri sarà costretto a rivoluzionare l’attacco. Dal primo minuto partirà sicuramente Rafael Leao e, in caso di forfait da parte del centrocampista inglese, alle spalle del portoghese potrebbe agire Alexis Saelemaekers. In quel caso sulla sinistra verrebbe confermato Bartesaghi con Athekame sulla corsia di destra.

Milan-Fiorentina: chi giocherà in attacco?

A fare coppia con Leao potrebbe essere Saelemaekers.

Quando rientrerà Pulisic?

L’americano tornerà non prima della prossima sosta per le Nazionali.

Quando rientrerà Rabiot?

Anche per il francese il rientro non è previsto prima della prossima sosta per le Nazionali.