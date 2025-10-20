Infortunati Milan, novità ufficiali sui rientri: chi recupererà contro il Pisa

In casa Milan l’entusiasmo è alle stelle per la vittoria contro la Fiorentina, che vale il primato in classifica, in solitaria, per la squadra rossonera. Una prova di forza importante per la squadra allenata da mister Massimiliano Allegri, che si può godere una squadra capace di portarsi in testa al campionato di Serie A, approfittando dei numerosi passi falsi delle altre pretendenti. Un segnale niente male per i rossoneri, che qualche difficoltà contro la compagine allenata da Stefano Pioli – al netto di qualche polemica – l’hanno sicuramente avuta. Ora, i riflettori sono tutti puntati sulla prossima partita contro il Pisa. Chi sarà a disposizione del Milan per la partita di venerdì? Dalle parole di Allegri, è possibile che ci siano ben due recuperi in programma.

Verso il Pisa: Loftus e Nkunku sperano di recuperare

Messa alle spalle la vittoria di domenica sera contro la Fiorentina, in casa Milan i pensieri vanno già alla prossima partita del campionato di Serie A contro il Pisa.

Secondo quanto fatto sapere da Massimiliano Allegri nel post gara, ai microfoni di DAZN, la speranza più concreta è quella di recuperare sia Loftus Cheek che Christopher Nkunku. Queste le parole del tecnico rossonero a tal proposito: