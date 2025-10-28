Juric fa infuriare il Milan: sentenza incredibile dopo il match

Ivan Juric è intervenuto nel post-partita di Atalanta-Milan, elogiando la grande prestazione dei suoi ragazzi e sottolineando la poca veridicità del risultato finale in relazione alla performance offerta dai bergamaschi: elogi tradotti, al contempo, in un messaggio dispregiativo verso la gara interpretata dal Milan.

Intervistato da DAZN al termine dei 90′, l’allenatore croato si è mostrato piuttosto deluso dal risultato emerso al termine del confronto contro il Milan. Infatti, Juric ha sottolineato la superiorità della prestazione offerta dai suoi ragazzi rispetto a quanto intravisto da parte della compagine di Massimiliano Allegri. Qui riportate le parole del tecnico della Dea:

“Oggi l’Atalanta è andata al triplo del Milan, non c’è stata partita: abbiamo dominato in lungo e in largo. Loro hanno fatto un tiro e un gol e dopo c’è stata solo l’Atalanta tranne 5-10 minuti di secondo tempo. Oggi meritavamo noi di vincere perché abbiamo dominato su tutto”.