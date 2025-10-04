Juve-Milan, Allegri presenta il big match: segui la conferenza stampa LIVE

Mister Massimiliano presenta il big match contro la Juventus di Igor Tudor: il tecnico rossonero manda un chiaro messaggio alla squadra.

Il Milan torna sotto i riflettori della Serie A per un altro big match, uno dei grandi classici del calcio italiano. Dopo aver messo ko il Napoli a San Siro, domani sera i rossoneri metteranno piede sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium per misurarsi contro la Juventus di Igor Tudor. La compagine lombarda, prima in classifica con Roma e Napoli, sta vivendo un ottimo momento, sia sul piano della forma che in termine di risultati.

La squadra rossonera arriva da cinque vittorie consecutive, l’ultima contro il Napoli. Una striscia positiva che il Milan vuole confermare e allungare facendo risultato a Torino. Diverso il discorso per la Juventus, reduce da quattro pareggi di fila. Una tendenza che la Vecchia Signora vuole invertire, tornando a vincere domani sera contro il Milan. Alla vigilia della sfida, ha parlato il grande ex della gara, Massimiliano Allegri.

Juve-Milan: le parole di Allegri in conferenza stampa

Allegri ha iniziato la sua conferenza stampa pre Juve-Milan dichiarando: “Domani sarà una partita bellissima, per noi è molto importante fare bene contro una squadra che lotterà fino alla fine per i primi quattro posti. Faremo tutto il possibile per passare una bella sosta. Ho vissuto la settimana normalmente, quello che conta è la partita. Gli otto anni che ho passati alla Juve me li porto dentro di me. Affronteremo una squadra che non ha mai perso, con ottimi giocatori e un grande allenatore. Ogni volta che vado in panchina e un’emozione, viviamo per queste gare. Noi dovremo essere concentrati sull’obiettivo finale, indipendentemente da domani. Dobbiamo tornare a giocare la Champions. Per fare questo bisogna tornare a lavorare, mancano ancora tanti punti. Ci saranno dei bei momenti, ma anche dei periodi brutti. Ma dobbiamo stare sereni e lavorare in totale serenità”.