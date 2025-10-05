Juve-Milan, Allegri punge Leao: il messaggio è chiaro

Massimiliano Allegri bacchetta Rafael Leao dopo il pareggio contro la Juventus: il tecnico di Livorno ha parlato senza veli ai microfoni di Dazn.

Finisce in parità all’Allianz Stadium. La Juventus di Igor Tudor e il Milan di Massimiliano Allegri si annullano, dividendosi la posta in palio al termine di un match chiusosi sul punteggio di 0-0. Per la Vecchia Signora si tratta del quinto pareggio di fila, mentre per la squadra rossonera è il primo pareggio della stagione. Uno 0-0 che in casa rossonera arriva dopo cinque vittorie consecutive. Il Milan di Allegri può comunque guardare il bicchiere mezzo pieno, nonostante il rigore fallito di Pulisic ed il clamoroso errore nel finale di Leao da posizione invitante.

Con il pareggio di Torino, il Diavolo inanella il suo sesto risultato utile di fila. Inoltre, secondo ‘Opta’, i rossoneri hanno registrato quattro clean sheet nelle prime sei giornate di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti (dal 1994/95) dopo il 2006/07 (quattro anche in frangente). Tuttavia, dopo la frenata all’Allianz Stadium, il Milan perde la vetta della classifica. Ora, sono due le squadre al comando della Serie A, Napoli e Roma. Adesso, i rossoneri sono terzi a quota 13 punti, a -2 dalla cima della Serie A.

Allegri punge Leao: il tecnico parla senza veli dopo il pareggio con la Juventus

Al termine della gara, la prova del Milan è stata analizzata da mister Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno ha approfittato del suo intervento a Dazn per lanciare un chiaro messaggio a Rafael Leao: “Rigore Pulisic? Non ho visto come ha calciato, i rigori si sbagliano. Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, la circolazione della palla era lenta e attaccavamo poco con i centrocampisti. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, siamo cresciuti ma dovevamo essere più cattivi. Quando avevamo la Juventus in pungo, dovevamo fare di più. Il lato positivo è che non abbiamo preso gol e abbiamo allungato la striscia di risultati utili”.

In seguito, Massimiliano Allegri ha toccato il tema Leao: “La prima settimana di lavoro è stata questa, domenica scorsa l’ho fatto entrare per necessità. È stato fermo per 45 giorni, aspettiamo lui e Nkunku. Rafa deve ritrovare la condizione giusta in breve tempo perché abbiamo bisogno di lui. Leao attaccante? Lui non è in una posizione nuova, al Lille giocava in avanti. Quando arriva in certe zone del campo, deve fare gol e determinare le partite”.

Allegri ha concluso il suo intervento dichiarando: “Il mio ritorno a Torino? È stato emozionante, ho rivisto tantissime persone che mi hanno sostenuto alla Juventus. Devo solo ringraziarli, come il pubblico che mi ha accolto bene. Il punto di stasera ce lo portiamo a casa, ma dovevamo fare decisamente meglio. L’avversario quando è in difficoltà va azzannato. Gimenez? Stasera ha fatto una bella partita, sull’azione del rigore si è mosso bene. Lui lavora molto per la squadra. Anche Pulisic ha fatto una partita straordinaria”.