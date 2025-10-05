Juve-Milan, Marelli fa discutere: c’entra il rigore su Gimenez

Luca Marelli fa discutere con le sua analisi in merito al rigore concesso al Milan: il parere dell’opinionista arbitrale scatena la rabbia dei tifosi.

L’arbitro Marco Guida non ha avuto dubbi sul contatto in area di rigore tra Kelly e Gimenez, avvenuto al minuto 52. Il direttore di gara ha indicato il dischetto, assegnando un penalty in favore dei rossoneri. Una decisione che anche al Var hanno confermato, senza tanti punti di domanda.

Dagli undici metri si è presentato Christian Pulisic, fallendo clamorosamente il calcio di rigore. Lo statunitense ha sparato altissimo rispetto alla porta difesa da Di Gregorio. In merito al penalty assegnato al Milan si è espresso Luca Marelli, scatenando la rabbia dei tifosi con la sua analisi ai microfoni di Dazn.

Marelli non ha dubbi: scoppia la polemica

Hanno destato scalpore tra i tifosi rossoneri le dichiarazioni di Luca Marelli in relazione al contatto tra Kelly e Gimenez. Con massima sicurezza, l’ex arbitro ha affermato: “lo faccio fatica a vedere un’infrazione. Un contatto c’è, Guida era in posizione ottima. Forse qualcosa tra le braccia, a livello di gambe non c’è nulla. E non è cartellino rosso per Dogso, Gimenez non era in possesso”.

Inoltre, proprio in merito al rigore sbagliato da Pulisic, il bordocampista di Dazn ha rivelato un particolare retroscena sulla reazione di Allegri. Il tecnico, che ha preferito non guardare il tiro dagli undici metri, si è fatto spiegare dal vice Landucci il motivo dell’errore di Pulisic, chiedendogli se avesse tirato di piatto. A quel punto, Allegri ha commentato: “Gli avevo detto di non tirare i rigori di piatto”.