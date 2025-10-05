Juve-Milan, Tare è schietto: messaggio per Leao

Igli Tare parla prima di Juve-Milan: il direttore sportivo dei rossoneri manda un chiaro messaggio a Rafael Leao.

Secondo big match di fila per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo aver superato il test Napoli a San Siro, questa sera la squadra rossonera sarà impegnata in un altro grande classico del calcio italiano. La compagine lombarda, reduce da cinque vittorie consecutive, alle ore 20:45 scenderà sul manto erboso dell’Allianz Stadium per affrontare la Juventus di Igor Tudor. Insomma, un altro arduo esame per il Milan. Un test che i rossoneri vogliono superare per confermare l’ottimo stato, sia di forma che in termine di risultati.

Il Diavolo cerca la sua quinta vittoria di fila per restare in vetta alla Serie A. Meno felice è il periodo della Juventus, che arriva alla sfida di questa sera dopo 4 pareggi consecutivi. Tuttavia, la Vecchia Signora ha un solo punto di distacco dal Milan ed è ancora imbattuta. Prima del fischio d’inizio, tra i rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni il ds Igli Tare. L’ex Lazio ha toccato diversi temi, tra cui quelli su Leao e Gimenez.

Tare senza filtri: messaggio netto a Leao

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il ds del Milan ha parlato principalmente di Leao e Gimenez: “Rafa su twitch? Il modo di comunicare dei giocatori è cambiato, finché riescono a rispettare le regole che ci sono all’interno dei club può andare bene. A Rafa piace fare queste cose. Tra Leao e Allegri c’è tanto feeling. Max riesce a tirare sempre il meglio dei giocati. Lui è fondamentale per noi, deve dare il massimo. Adesso stiamo cercando di recuperarlo dal lungo infortunio che ha avuto”.

Su Santiago Gimenez: “È cresciuto tantissimo fisicamente, sopratutto in questa settimana. E’ stata una bella sorpresa. Abbiamo tanta fiducia in lui, sono convinto che farà una grande partita e spero segni il suo primo gol in campionato”.

Infine, Tare ha dichiarato: “Quanto aiuta non avere impegni in settimana? Riusciamo a preparare le partite al meglio, lavoriamo sopratutto singolarmente. Siamo partiti bene, ma la strada è ancora molto lunga. Questo ti fa vivere bene, ma bisogna dare continuità perché abbiamo degli obiettivi importanti”.