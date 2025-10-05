Juventus-Milan, Allegri ha deciso: la scelta in difesa

di
Allegri

Juve-Milan, la notte delle verità: lo scudetto sullo sfondo.

Il posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A promette scintille. All’Allianz Stadium va in scena la supersfida tra Juventus e Milan, separate da un solo punto in classifica e accomunate da un obiettivo chiaro: restare agganciate al treno di testa per insidiare il Napoli e le altre big nella corsa al primo posto.

Due filosofie di gioco a confronto, due allenatori sotto osservazione e una rivalità che non conosce pause: tutto è pronto per una notte che può pesare tantissimo sul futuro del campionato.

Milan-Juventus: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yldiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe. All. Igor Tudor

Tomori in primo piano
Milan-Juventus: le formazioni ufficiali (LaPresse) – Spaziomilan.it

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Balentien. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Giulia Bianchi

Cresciuta a pane, calcio, basket e bistecca dal 1997. Collaboro con il network Nuovevoci da anni e lavoro per DAZN, cercando di trasformare ogni evento in una narrazione coinvolgente. Quando non sono al computer o allo stadio amo esplorare i paesi nordici e perdermi nei mondi fantastici del cinema fantasy, da sempre fonti inesauribili di ispirazione. Oltre alle maglie da calcio vintage colleziono scarpe, mie piccole ossessioni. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Toscana con tessera n. 17899
Gestione cookie