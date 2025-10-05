Juventus-Milan, Allegri ha deciso: la scelta in difesa

Juve-Milan, la notte delle verità: lo scudetto sullo sfondo.
Il posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A promette scintille. All’Allianz Stadium va in scena la supersfida tra Juventus e Milan, separate da un solo punto in classifica e accomunate da un obiettivo chiaro: restare agganciate al treno di testa per insidiare il Napoli e le altre big nella corsa al primo posto.
Due filosofie di gioco a confronto, due allenatori sotto osservazione e una rivalità che non conosce pause: tutto è pronto per una notte che può pesare tantissimo sul futuro del campionato.
Milan-Juventus: le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yldiz; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Pedro Felipe. All. Igor Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Balentien. All. Massimiliano Allegri
Arbitro: Guida di Torre Annunziata