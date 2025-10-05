Juventus-Milan, assenza confermata: il titolarissimo salterà il big match

La sfida di questa sera tra Juventus e Milan non vedrà la presenza di uno degli uomini più attesi. Il top player è costretto a saltare il big match causa infortunio.

Sarà uno Juventus-Milan con il profumo di alta classifica dopo diversi anni. Le due squadre sono distanziate da un solo punto, con i rossoneri primi in classifica a 12 punti assieme a Napoli, Inter e Roma, e con i bianconeri che inseguono a -1. Nonostante la distanza sia di una solo lunghezza, il momento delle due compagni è totalmente diverso.

Da un lato un Milan con il vento in poppa e fresco di una super vittoria contro il Napoli, la quinta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, dall’altro lato una Juventus che non vede i tre punti in tutte le competizioni dal derby d’Italia contro l’Inter. La sfida resta comunque più aperta che mai, con la Vecchia Signora che vuole ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico. Alla grande sfida, però, non potrà prendere parte uno dei titolarissimi.

Juventus, Bremer non ce la fa: bianconero assente anche contro il Milan

Uno dei grandi punti interrogativi alla vigilia del match era legato alla eventuale presenza di Gleison Bremer. Il centrale della Juventus ha saltato la gara di Champions League contro il Villarreal dello scorso mercoledì per un fastidio al ginocchio sinistro. La speranza di Igor Tudor era quella di riaverlo per la sfida di questa sera, ma l’allenamento di ieri ha avuto esito negativo: Bremer salterà anche il Milan.

Assenza chiaramente molto pesante per la Juventus, costretta a fare a meno del suo difensore più importante. Al posto del brasiliano, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe esserci Daniele Rugani, al centro della difesa con Lloyd Kelly e Federico Gatti ai suoi fianchi.

Nonostante Rugani abbia spesso risposto presente quando chiamato all’occorrenza, è chiaro che non si possa parlare di giocatore della stessa pasta di Bremer. La scorsa stagione ha mostrato quanto la Juventus soffra l’assenza del suo centrale e quanto potrebbe soffrirla anche quest’anno. Lo sa molto bene Max Allegri, che cercherà di cogliere al volo questa occasione per punire la sua ex squadra, in questa stagione tutt’altro che irresistibile in difesa anche con Bremer in campo.