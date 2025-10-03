Juventus-Milan, scatta l’ora del rossonero: pronto il debutto da titolare in Serie A

Debutto da titolare tutt’altro che scontato per il rossonero, che contro la Juventus farà parte dell’undici scelto da Max Allegri per la prima volta dal suo arrivo al Milan.

Secondo big match consecutivo per il Milan, che dopo aver avuto la meglio sui campioni d’Italia del Napoli a San Siro, ora è atteso dalla Juventus all’Allianz Stadium. I rossoneri arrivano alla sfida nel miglior modo possibile, con una vittoria contro i grandi favoriti per lo Scudetto e con un primo posto da difendere prima della sosta per le Nazionali.

Diametralmente opposto è, invece, il morale della Juventus. I bianconeri vengono da un pareggio deludente contro il Villarreal, con la vittoria che addirittura manca dal derby d’Italia contro l’Inter: da quel momento in poi solo quattro pareggi. Nonostante si giochi a Torino, il pronostico pende, dunque, dalla parte del Milan. Il Diavolo non può, però, sottovalutare la gara.

Milan, che chance per De Winter: contro la Juventus il debutto da titolare in campionato

Quella dell’Allianz Stadium sarà senza dubbio la sfida di Max Allegri, pronto a tornare a Torino da avversario dopo ben dodici anni dall’ultima volta. L’altro grande ex sarà poi Adrien Rabiot, ma occhio a dimenticare un altro rossonero. Contro la Juventus sarà, infatti, un match particolare anche per Koni De Winter. Il centrale belga viene dalle giovanili bianconere e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, domenica dovrebbe arrivare il suo debutto da titolare in Serie A.

La giornata di oggi sarà decisiva per capire meglio le condizioni di Fikayo Tomori dopo il risentimento al flessore destro, ma al momento l’assenza contro la Juventus sembra lo scenario più probabile. Con l’inglese ai box, Allegri sembra dunque pronto a puntare sull’ex Genoa come braccetto di destra.

Fino ad ora De Winter è subentrato tre volte al posto di Pavlovic e Tomori in campionato, mentre contro il Lecce in Coppa Italia ha giocato per tutti i novanta minuti. Adesso è in arrivo la grande occasione contro la Juventus, in una sfida tanto particolare quanto complessa.

Starà, infatti, proprio al classe 2002 marcare la stella bianconera Kenan Yildiz. Un compito di certo non semplice, ma che Allegri è convinto possa svolgere al meglio. Del resto il tecnico livornese ha sempre apprezzato De Winter, fin da quanto lo fece esordire proprio con la Juventus in Champions League contro il Chelsea il 23 novembre 2021.