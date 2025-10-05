Juventus-Milan, Tudor sorprende Allegri: in attacco giocherà lui

Cambiano i piani in casa Juventus a poche ora dalla super sfida di stasera contro il Milan. In attacco Igor Tudor è pronto ad una mossa a sorpresa.

Ancora poche ore è sarà tempo per Juventus e Milan di darsi battaglia sul campo dell’Allianz Stadium. Snodo importante per la stagione del Diavolo, che dopo il prestigioso successo contro il Napoli vuole confermarsi e dimostrare di poter battere qualunque squadra. Obiettivo proteggere il primo posto per i rossoneri, volenterosi di arrivare alla sosta davanti a tutti.

Difronte c’è una Juventus che non sta di certo stupendo, ma che è comunque ad un solo punto dalla vetta. La vittoria manca da ben quattro partite tra campionato e Champions League e quale miglior occasione per non ritrovarla proprio contro il grande ex Allegri. Ballottaggio in attacco per bianconeri, con Igor Tudor che sembra intenzionato a stupire tutti.

Juve-Milan, David scavalca Vlahovic: pronta la conferma per il canadese

Dall’inizio della stagione l’attacco della Juventus non ha mai avuto un vero uomo di riferimento. Tudor ha spesso alternato Jonathan David e Dusan Vlahovic, lasciando sempre incertezza sulla sua scelta di formazione. Nell’ultima gara di Champions League dello scorso mercoledì a scendere in campo è stato il canadese, rendendosi anche protagonista di un clamoroso errore da pochi passi a porta praticamente vuota.

Fino a qualche ora fa il favorito per il match di stasera sembrava essere Vlahovic, ma nelle ultime ore David avrebbe sorpassato il serbo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tudor vorrebbe confermare l’ex Lille per la seconda partita consecutiva.

Non sono mancate le critiche nei confronti di David in questi giorni dopo l’erroraccio contro il Villarreal ed anche per questo motivo Tudor vorrebbe mostrare fiducia nei confronti del suo centravanti. Un cambio di strategia a sorpresa per la Vecchia Signora, con Max Allegri che dovrà ovviamente farsi trovare pronto.

Milan, Tomori ce la fa: sarà l’inglese a completare il reparto difensivo

Per quanto riguarda il Milan, uno dei grandi dubbi di questi giorni era legato alle condizioni di Fikayo Tomori. Il centrale inglese sembrava destinato a restare ai box, ma nelle ultime ore la fiducia sul suo stato di forma è aumentata. L’ex Chelsea dovrebbe partire dal primo minuto, completando così il trio in difesa. Di seguito le probabili formazioni della gara:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic.