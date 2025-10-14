Leao sorprende tutti: il gesto da Milanello non passa inosservato

Il Milan ritrova il suo trascinatore. Dopo settimane complicate e qualche acciacco fisico, Rafael Leao ha scelto di restare a Milanello per allenarsi anche durante la pausa, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida contro la Fiorentina. Un gesto da leader, che conferma il suo ruolo centrale nel progetto rossonero e il desiderio di tornare decisivo già dalla prossima giornata di Serie A. Lo conferma “La Gazzetta dello Sport”

Lavoro extra per il ritorno al top

Il portoghese sa di essere ancora in ritardo di condizione dopo l’infortunio e sta intensificando i carichi di lavoro per ritrovare la forma ideale. Anche senza i compagni impegnati con le nazionali, Leao si è presentato regolarmente al centro sportivo per svolgere sessioni personalizzate tra campo e palestra.

Da oggi il numero 10 tornerà ad allenarsi in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di essere pronto per la prossima partita di campionato.

Obiettivo Fiorentina e ritorno da protagonista

Contro la Fiorentina, Leao vuole essere protagonista. Il suo rientro a pieno regime rappresenta una notizia fondamentale per il Milan, che punta sulla sua velocità e sulla capacità di incidere negli ultimi metri.

“Oggi sarà regolarmente in gruppo agli ordini di Allegri.”

Lo staff tecnico monitorerà la risposta fisica del giocatore nelle prossime ore, ma la determinazione mostrata dall’attaccante lascia ben sperare.

Il Milan conta sul suo talento per dare una svolta alla stagione, e il lavoro extra di Leao è un segnale forte: il numero 10 è pronto a riprendersi la scena.